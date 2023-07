Wojna w Ukrainie. Dzień 500.

"500 dni wojny na pełną skalę. Wyspa Węży. Wolna wyspa wolnej Ukrainy. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy walczyli tutaj przeciwko okupantom. Uczciliśmy pamięć bohaterów, którzy oddali życie w tej bitwie, jednej z najważniejszych podczas wojny na pełną skalę. Chwała każdemu, kto walczy o bezpieczeństwo na naszym Morzu Czarnym! Honor!" — napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dołączono do tego nagranie przedstawiające przebieg wizyty na Wyspie Węży. Na filmie widać moment przybycia delegacji prezydenckiej na wyspę oraz upamiętnienie poległych Ukraińców. Kwiaty złożyli prezydent Zełenski, szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak oraz towarzyszący im żołnierze.

Na symbolicznym monumencie ukraiński przywódca napisał również pozdrowienie narodowe "Sława Ukrajini".

Wyspa Węży to niewielka wysepka o powierzchni 0,17 km kw. znajdująca się w północno-zachodniej części Morza Czarnego, około 35 km na wschód od delty Dunaju, przy granicy Ukrainy z Rumunią. 24 lutego 2022 r., w pierwszym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wyspa stała się celem ataku Rosjan. Wydarzenie to zostało szeroko nagłośnione, gdy pojawiło się nagranie, na którym słychać, jak załoga rosyjskiego krążownika Moskwa nakazuje ukraińskim żołnierzom poddanie się. W odpowiedzi usłyszała: "Rosyjski okręcie wojenny, p... się!". Jednak wojska rosyjskie szybko zajęły ten obszar w początkowej fazie inwazji na Ukrainę. Następnie, według strony ukraińskiej, rozmieściły tam zmodernizowane systemy rakiet przeciwlotniczych, stacje walki elektronicznej i inną broń oraz sprzęt, by zapewnić osłonę dla ewentualnego desantu lub zmasowanego ostrzału Odessy. Wojska ukraińskie odbiły wyspę w czerwcu 2022 r.

500 днів повномасштабної війни.Зміїний. Вільний острів вільної України.Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.Слава кожному і кожній, хто воює заради… pic.twitter.com/En6Gt0b395— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

