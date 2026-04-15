MESKO S.A., producent uzbrojenia ze Skarżyska, osiągnął rekordowe przychody w 2025 roku, przekraczając 2 miliardy złotych.

Spółka odnotowała ponad sześciokrotny wzrost zysku netto, co jest wynikiem modernizacji i inwestycji w produkcję amunicji oraz rakiet Piorun.

Piorun stał się hitem eksportowym, a MESKO rozbudowuje moce produkcyjne, wytwarzając milion sztuk amunicji dziennie.

Jeszcze w 2024 roku, kiedy skarżyska spółka zbrojeniowa obchodziła jubileusz 100-lecia, nikt nie spodziewał się, że w ciągu niespełna dwóch lat dokona tak ogromnego modernizacyjnego skoku i osiągnie wielomiliardowe przychody.

Już bilans roku 2024 był bardzo pozytywny dla spółki. Wtedy przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wzrosły w porównaniu do roku 2023 i wyniosły ponad 1,7 mld zł, gdzie poprzedni rok zamknięto kwotą nieco ponad 1,1 mld.

Rekordowe wyniki w 2025 roku

Ale porównanie roku 2025 do roku 2023 to już wzrost przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi o 107 proc.! Po raz pierwszy w historii przychody spółki MESKO przekroczyły 2 mld zł, a dokładnie wyniosły 2 278 559 tys. zł. Dodatkowo odnotowano ponad sześciokrotny wzrost zysku netto.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Zysk Netto 2023 - 1.100.718.000 zł 57.696.000 zł 2024 – 1.710.752.000 zł 228.740.000 zł I półr. 2024 - 595.928.000 zł 49.011.000 zł II półr. 2024 - 1.114.824.000 zł 179.729.000 zł 2025 – 2.278.559.000 zł 374.690.000 zł

Piorun eksportowym hitem

W tym miejscu warto też zaznaczyć, że po raz pierwszy od wielu dekad w roku 2025 MESKO nie tylko zrealizowało, ale o 13% przekroczyło plany sprzedażowe. Przyczyniły się do tego niewątpliwie procesy modernizacyjne i inwestycje w firmie, które spowodowały wzrost produkcji amunicji mało, średnio i wielkokalibrowej oraz Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Piorun.

Rok 2025 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę kontraktów i zamówień. W kolejce po Pioruny ustawiają się kolejne kraje. Rakiety MESKO kupują już Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Mołdawia, Norwegia, Szwecja, Belgia i USA. Ostatnio swoje zainteresowanie zakupem eksportowego hitu ze Skarżyska wyraziła Francja.

Dzięki produkcji Pioruna spółka MESKO podczas ubiegłorocznych Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Targach Kielce odebrała nagrodę specjalną Ministra Finansów i Gospodarki dla "Najlepszego Polskiego Eksportera Uzbrojenia”.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

Milion nabojów dziennie

Warto dodać, że w minionym roku skokowo wzrosła produkcja amunicji małego i średniego kalibru. W wyniku zmodernizowania hal produkcyjnych oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń skarżyska spółka produkuje codziennie milion sztuk nabojów. Rocznie to 250 mln sztuk amunicji.

O skuteczności zarządzania, poziomie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz gospodarowania jego majątkiem świadczy rentowność. A MESKO S.A., jak wynika z danych spółki, trzykrotnie poprawiła swoją rentowność z 5% w 2023 roku do 16% w 2025.

Na podstawie informacji prasowej MESKO