WZL-1 będzie obsługiwać śmigłowce Apache. Pierwsza wykonawcza umowa offsetowa

W uroczystości udział weźmie Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z sekretarzami stanu w MON Pawłem Bejdą i Cezarym Tomczykiem.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza umowa wykonawcza w ramach zobowiązań offsetowych związanych z pozyskaniem przez Polskę 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache, za sumę 10,8 mld dolarów. Łącznie offset ma kosztować państwo polskie 1,2 mld zł, ale zapewni polskim zakładom szerokie kompetencje w zakresie obsługi, remontów i wsparcia eksploatacji maszyn, które pozostaną w linii jeszcze przez co najmniej 30 lat. Wymaga to porozumienia się z trzema koncernami, odpowiedzialnymi za kluczowe systemy śmigłowca.

Obecna umowa zawierana jest z kocnernem Lockheed Martin, odpowiedzialnym przede wszystkim za awionikę i zaawansowane sensory śmigłowca Apache. W ich skład wchodzą m.in. umieszczone w nosie dwie głowice optoelektroniczne, osobna dla pilota i operatora uzbrojenia. Kolejny istotny i bardzo kosztowny system, to umieszczony nad głowicą wirnika głównego radar Longbow. Diagnostyka i ewentualne remonty w tym obszarze to istotny komponent kosztów eksploatacji.

W nadchodzących miesiącach powinny zostać zawarte jeszcze umowy z koncernami Boeing oraz GE. Pierwszy z wymienionych jest integratorem, odpowiedzialnym m.in. za strukturę płatowca i systemy sterowania. To obszar kluczowy dla tak zwanego MRO, czyli kompleksowej obsługi maszyn, i koszt offsetu w tym obszarze szacowany jest na około 400 mln zł.

Najdroższa, bo oszacowana na co najmniej pół miliarda złotych, jest wartość umowy negocjowanej z koncernem GE, odowiedzialnym za produkcję silników lotniczych. Jest to jednak umowa znacznie szersza, bo dotyczy nie tylko silników T-700, napędzających śmigłowce Apache, ale również jednostek napędowych CT-7, stosowanych w maszynach AW101, AW149 oraz S-70i Black Hawk, eksploatowanych już przez polskie siły zbrojne.

Pozyskanie tych kompetencji przez zakłady WZL nr 1 w Dęblinie umożliwi obniżenie kosztów obsługi wszystkich tych maszyn. Jest to o tyle łatwe, że silniki T-700 są wojskowym wariantem silnika CT-7, dostosowanym do wymagań US Army. Natomiast same jednostki napędowe tej rodziny, w różnych wersjach, są powszechnie stosowane w szerokiej gamie śmigłowców, ale również samolotów wojskowych i cywilnych.

Warto zaznaczyć, że nie są to tanie działania. Offset to kosztowna metoda pozyskiwania kompetencji przemysłowych, ale rozbudowa krajowych zdolności w zakresie wsparcia eksploatacji śmigłowców Apache przyczynia się do obniżenia kosztów i zwiększenia gotowości operacyjnej sprzętu. Jest to nie tylko inwestycja w przemysł, ale również w interoperacyjności naszych sił w ramach NATO.