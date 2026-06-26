Współpraca PGZ i TAF Industries. Podpisano umowę dot. produkcji dronów

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ S.A.) i ukraińska spółka TAF Industries podpisały 25 czerwca w Gdańsku list intencyjny. Dotyczy on lokalizacji produkcji bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.

Porozumienie zakłada produkcję małych systemów bezzałogowych, w tym dronów FPV i systemów walki elektronicznej, z Siłami Zbrojnymi Ukrainy jako kluczowym klientem. Celem jest skalowanie mocy produkcyjnych i wykorzystanie infrastruktury PGZ.

Współpraca ma na celu zwiększenie kompetencji przemysłowych Polski, zapewnienie Ukrainie dostępu do bezpiecznej produkcji oraz budowę odpornego europejskiego centrum technologii dronowych. Projekt obejmuje również badania i rozwój oraz testy zgodne ze standardami NATO.

List intencyjny, sygnowany przez prezesa PGZ S.A. Adama Leszkiewicza i wiceprezesa Jana Grabowskiego oraz założyciela TAF Industries Oleksandra Jakowenkę, ustanawia ramy długofalowej kooperacji. Głównym założeniem jest produkcja małych systemów bezzałogowych, takich jak drony światłowodowe (FPV), które odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych konfliktach, a także systemów walki elektronicznej (WRE), niezbędnych do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych przeciwnika.

Celem partnerstwa jest skalowanie mocy produkcyjnych, wytwarzanie kluczowych komponentów oraz efektywna lokalizacja produkcji w Polsce, wykorzystując przy tym rozległą infrastrukturę przemysłową Grupy Kapitałowej PGZ. Docelowym i kluczowym klientem tych innowacyjnych rozwiązań mają być Siły Zbrojne Ukrainy, co podkreśla strategiczny wymiar tej współpracy.

Dlaczego Polska staje się centrum produkcji dronów dla Ukrainy?

Decyzja o lokalizacji produkcji w Polsce wynika z kilku strategicznych przesłanek. Polska, jako kraj sąsiadujący z Ukrainą i aktywny członek NATO, oferuje stabilne środowisko produkcyjne oraz dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Dodatkowo, jak podkreśla prezes PGZ S.A. Adam Leszkiewicz, Ukraina posiada unikalne doświadczenie bojowe, które jest bezcenne w rozwoju technologii obronnych.

„Ukraina posiada również unikalne doświadczenie w zakresie obrony powietrznej i przeciwdziałania atakom z powietrza. Dlatego jesteśmy zainteresowani współpracą w zakresie pozyskiwania wiedzy specjalistycznej w zakresie dronów. Współpraca z TAF Industries pozwala PGZ zintegrować zaawansowane, sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne z naszym ekosystemem produkcyjnym. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu krajowych kompetencji przemysłowych w dziedzinie nowoczesnych systemów uzbrojenia. Nie tylko zwiększamy skalę produkcji i podnosimy nasze kwalifikacje, ale także budujemy bardziej odporny system obronny zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski” – zaznaczył Adam Leszkiewicz.

TAF Industries, jako wiodąca ukraińska firma obronna, wnosi do partnerstwa bogate portfolio ponad 30 produktów, obejmujących nie tylko bezzałogowe statki powietrzne, ale także drony przechwytujące, wspomniane systemy walki elektronicznej, bezzałogowe pojazdy bojowe (UGV) oraz zaawansowane rozwiązania zdalnego sterowania. To połączenie ukraińskiego doświadczenia bojowego z polskimi zdolnościami produkcyjnymi ma stworzyć synergiczny efekt, przyspieszający rozwój i wdrożenie nowoczesnych technologii obronnych.

Wspólna wizja bezpieczeństwa: Partnerstwo PGZ i TAF Industries

Partnerstwo PGZ i TAF Industries jest wyrazem wspólnego zrozumienia zagrożeń bezpieczeństwa w regionie. Obie firmy podkreślają, że zarówno Polska, jak i Ukraina stoją w obliczu podobnych wyzwań, co czyni ich współpracę jeszcze bardziej istotną.

„Podpisanie tej umowy w Gdańsku, wspólnie z naszymi najbliższymi sojusznikami i sąsiadami, ma głęboko symboliczny charakter. Polska i Ukraina stoją w obliczu tych samych zagrożeń bezpieczeństwa i mają wspólne historyczne doświadczenia niesprowokowanej agresji. Łącząc rzeczywiste dane bojowe i technologie TAF Industries z jednej strony oraz szybką iterację produktów z solidną bazą przemysłową PGZ z drugiej strony, budujemy odporne europejskie centrum produkcyjne bezzałogowych statków powietrznych i technologii zwalczania bezzałogowych statków powietrznych, które będzie bezpośrednio chronić nasze wspólne granice i sojuszników” – oświadczył Oleksandr Jakowenko, założyciel TAF Industries.

Współpraca wykracza poza samą produkcję, obejmując również projekty badawczo-rozwojowe, wspólne kanały finansowania, bezpieczną wymianę informacji technicznych oraz testy w warunkach rzeczywistych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie, że zlokalizowane platformy spełniają najwyższe standardy operacyjne NATO, co jest kluczowe dla interoperacyjności i skuteczności w ramach sojuszu.

Inicjatywa „Buduj z Ukrainą”: Jak wspiera obronność?

Realizacja projektu wpisuje się w szerszą inicjatywę „Buduj z Ukrainą”, której celem jest ułatwianie budowania zdolności przemysłowych na bezpiecznych terytoriach sojuszniczych. W ramach tej inicjatywy międzynarodowi partnerzy, tacy jak Polska, zapewniają infrastrukturę i wsparcie finansowe niezbędne do skalowania sprawdzonych w boju innowacji dla Sił Zbrojnych Ukrainy. W zamian uzyskują bezpośredni dostęp do wiedzy operacyjnej i zaawansowanych możliwości, które są niezbędne do wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego w obliczu przyszłych zagrożeń. Dzięki temu partnerstwu, Polska nie tylko wspiera Ukrainę w jej wysiłkach obronnych, ale również wzmacnia własny potencjał przemysłowy i obronny, tworząc stabilne podstawy dla regionalnego bezpieczeństwa.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ