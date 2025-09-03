Współpraca obronna Polski i Wielkiej Brytanii. Nowe perspektywy dla marynarki wojennej

Podpisana umowa SCA ma na celu pogłębienie współpracy między Babcock International Group a Polską Grupą Zbrojeniową SA. Jej główne założenia to rozwój systemów obronnych oraz dostarczanie efektywnych kosztowo i niezawodnych rozwiązań wsparcia eksploatacyjnego w obszarach morskich i lotniczych. Porozumienie to stanowi kamień milowy w budowaniu długoterminowych relacji między polskim i brytyjskim przemysłem obronnym.

Dzięki połączeniu kompetencji obu firm, Polska ma zyskać dostęp do zaawansowanych technologii i know-how w zakresie budowy i serwisowania jednostek morskich oraz powietrznych.Babcock jest już partnerem technologicznym i dostawcą projektu platformy w programie budowy okrętów Miecznik. Koncepcja okrętu Arrowhead 140, opracowana przez Babcock, stanowi podstawę projektu, który zapewni Marynarce Wojennej RP trzy wielozadaniowe fregaty.

Jak podkreśla David Lockwood, Chief Executive Officer Babcock, „Program Miecznik to doskonały przykład korzyści, jakie już przynosi nasza współpraca”. Te nowe jednostki mają znacząco wzmocnić zdolności bojowe polskiej marynarki wojennej oraz zdolność odstraszania na Morzu Bałtyckim i poza nim.

Porozumienie stwarza również perspektywy dla realizacji wspólnych globalnych ambicji w obszarach powietrznym i morskim, co świadczy o długoterminowej wizji obu partnerów.

Portal Obronny - Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Perspektywy i korzyści: Synergia kompetencji dla bezpieczeństwa

David Lockwood z Babcock oraz Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu PGZ SA, zgodnie podkreślają znaczenie tej współpracy. Lockwood zaznaczył, że

„Wielka Brytania i Polska mają długoletnie, bliskie relacje, a rozwijające się partnerstwo przemysłowe z PGZ SA pogłębi nasze więzi i przyspieszy programy wsparcie dla polskich sił zbrojnych, równocześnie realizując nasze wspólne globalne ambicje w obszarach powietrznym i morskim”.

Z kolei Adam Leszkiewicz dodał, że

„Budowanie długoterminowych relacji z zagranicznymi partnerami jest kluczowe dla strategii PGZ. Nasza współpraca z Babcock pokazuje prawdziwe partnerstwo. Dzisiejsza umowa jest kamieniem milowym w naszych działaniach, które rozwijamy w różnych obszarach z myślą o przyszłych dekadach. Razem wzmacniamy nie tylko Siły Zbrojne Polski, ale także bezpieczeństwo i potencjał wojskowy NATO”.

Podpisana Umowa o Współpracy Strategicznej otwiera drzwi do:

Połączenia kompetencji w zakresie projektowania, budowy, remontów i serwisowania okrętów.

Utrzymania floty powietrznej.

Współtworzenia rozwiązań w zakresie zarządzania strategicznymi zasobami dla sił zbrojnych.

Na podstawie komunikatu prasowego Babcock