W obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych, inwestycje w rodzimy przemysł obronny stają się priorytetem dla wielu państw. Polska, dążąc do zwiększenia swoich zdolności obronnych i uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw, intensyfikuje współpracę z kluczowymi partnerami międzynarodowymi. Najnowszym przykładem tej strategii jest umowa zawarta pomiędzy polską Grupą WB, czołowym prywatnym producentem sprzętu wojskowego w Polsce, a południowokoreańskim koncernem Hanwha Aerospace, jednym z gigantów globalnego przemysłu obronnego. Porozumienie to, podpisane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, otwiera drogę do budowy w Polsce fabryki rakiet CGR-080. Jest to wydarzenie o strategicznym znaczeniu dla przyszłości polskiej armii, jak i dla rozwoju innowacyjnych technologii w kraju.

Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił wagę tej inicjatywy, zaznaczając, że umowa ta „pozwala na pozyskanie zdolności do produkcji w Polsce nowoczesnych rakiet”. To nie tylko kwestia zwiększenia wolumenu produkcji, ale przede wszystkim transferu zaawansowanych technologii, co jest kluczowe dla budowania suwerenności obronnej. Inwestycja w produkcję rakiet CGR-080, przeznaczonych dla zamówionych przez Wojsko Polskie wyrzutni rakiet Homar-K (będących polską adaptacją koreańskich K239 Chunmoo montowanych na podwoziach Jelcza), stanowi fundamentalny element modernizacji polskiej artylerii rakietowej. Docelowo polskie Wojska Rakietowe i Artylerii mają dysponować 290 takimi wyrzutniami, z których każda zdolna jest do wystrzelenia nawet 12 rakiet CGR-080 na odległość do około 80 km w jednej salwie. Ta zdolność znacząco zwiększy siłę ognia i zasięg rażenia polskiej armii.

Rozwój polskiego przemysłu obronnego: Joint venture i transfer technologii

Podpisana umowa inwestycyjna przewiduje utworzenie spółki joint venture, w której strona koreańska (Hanwha) obejmie 51% udziałów, a Grupa WB – 49%. Ta struktura własnościowa świadczy o zaangażowaniu obu stron w projekt i jednocześnie zapewnia Polsce znaczący wpływ na rozwój i kierunki działania fabryki. Powstanie nowego zakładu produkcyjnego w Polsce to nie tylko szansa na zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na amunicję do systemów Homar-K, ale także możliwość eksportu tych rakiet do państw sojuszniczych, które w przyszłości zdecydują się na zakup wyrzutni Chunmoo. Taki scenariusz otwiera nowe perspektywy dla polskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej, umacniając jego pozycję jako ważnego gracza w regionie.

List intencyjny w sprawie budowy fabryki rakiet został podpisany już w kwietniu, a prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski, wyrażał optymizm, szacując, że pierwsze rakiety mogą opuścić linię produkcyjną za około trzy lata. Ten ambitny harmonogram pokazuje determinację obu stron w realizacji projektu. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas uroczystości w Kielcach, określił podpisanie umowy jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych targów MSPO. Podkreślił on, że „to pokazuje, że będziemy coraz bardziej niezależni, coraz bardziej bezpieczni, coraz lepiej przygotowani”. Słowa te odzwierciedlają strategiczną wizję, w której polski przemysł obronny odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju. Minister dodał również, że strategia „promocji polskiego przemysłu obronnego za granicą przynosi efekty”, a Polska „produkuje coraz więcej w Polsce i w polskich, prywatnych firmach”, co zwiastuje dalszy dynamiczny rozwój.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli również kluczowi przedstawiciele obu stron, w tym wiceszef MON Paweł Bejda oraz wiceszef koreańskiego MON Hyunki Cho, którzy nadzorowali projekt na poziomie rządowym. Hyunki Cho ocenił, że umowa „otwiera nowy rozdział w polsko-koreańskiej współpracy zbrojeniowej”. Podkreślił on, że wyrzutnie K239 Chunmoo stały się „jednym z reprezentacyjnych produktów koreańskiego przemysłu obronnego”, a przyszłością jest „coraz głębsza współpraca ze stroną polską w rozwoju tego typu sprzętu”. To pokazuje wzajemne korzyści płynące z tej kooperacji, gdzie Polska zyskuje dostęp do zaawansowanych technologii, a Korea Południowa umacnia swoją pozycję na europejskim rynku obronnym.

Przyszłość polskiej obronności: Wzmacnianie zdolności i synergia partnerstw

Grupa WB, jako jeden z największych prywatnych podmiotów w polskim sektorze obronnym, ma bogate doświadczenie w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla Wojska Polskiego. Jej portfolio obejmuje m.in. systemy komunikacji i zarządzania walką dla artylerii (takie jak system TOPAZ dla armatohaubic Krab czy moździerzy samobieżnych Rak), systemy łączności dla wojsk lądowych (instalowane m.in. na transporterach Rosomak), a także innowacyjne systemy bezzałogowe, w tym rozpoznawcze drony FlyEye oraz amunicję krążącą Warmate. Ta szeroka gama produktów i doświadczenie Grupy WB stanowią solidny fundament dla realizacji projektu fabryki rakiet.

Z kolei koreańska Hanwha jest już od kilku lat silnie obecna w Polsce i w Wojsku Polskim. Koncern ten jest producentem setek sztuk armatohaubic K9, które zostały zamówione przez Polskę, a także wspomnianych wyrzutni K239 Chunmoo. Ta dotychczasowa współpraca, oparta na zaufaniu i efektywności, stanowi solidną podstawę do dalszego zacieśniania więzi i realizacji kolejnych wspólnych projektów. Budowa fabryki rakiet CGR-080 w Polsce to kolejny krok w kierunku stworzenia kompleksowego ekosystemu obronnego, który zapewni Polsce dostęp do najnowocześniejszych technologii i zdolności produkcyjnych. To inwestycja w przyszłość, która znacząco wzmocni potencjał obronny kraju i przyczyni się do rozwoju innowacyjnej gospodarki.