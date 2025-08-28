MESKO po raz 33 na MSPO w Kielcach. Pokaże bogate portfolio produktów

Szeroka oferta MESKO

Na tegorocznych targach nie zabraknie spółki MESKO, która w ramach stoiska Polskiej Grupy Zbrojeniowej pokaże swoje kluczowe rozwiązania. Wśród nich znajdą się m.in. przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun i Piorun-2, 122 mm rakieta niekierowana Feniks, a także wyrzutnia WW-15 z rakietami NLPR-70, zgłoszona do prestiżowej nagrody Defender.

Spółka zaprezentuje również amunicję precyzyjnego rażenia APR 120 i APR 155, system rakietowy JACK-S, szeroki asortyment amunicji mało-, średnio- i wielkokalibrowej, w tym czołgowej, oraz komponenty do produkcji, od prochów jednobazowych, przez ciasta prochowe, po ładunki miotające.

Kieleckie targi od lat pełnią rolę nie tylko wystawy nowoczesnego uzbrojenia, ale także miejsca spotkań biznesowych i rozmów handlowych. To przestrzeń, w której polskie i zagraniczne firmy obronne nawiązują nowe kontakty i rozwijają współpracę. Obecność MESKO wśród wystawców potwierdza znaczenie spółki jako jednego z filarów krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Nowoczesne rozwiązania z całego świata

MSPO to jedno z najważniejszych wydarzeń obronnych w Europie i drugie co do wielkości targi branży zbrojeniowej na kontynencie, nad którymi w tym roku honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Tegoroczny Salon, który potrwa od 2 do 5 września 2025 roku, zapowiada się jako wydarzenie bez precedensu. Blisko 40 tysięcy m² powierzchni wystawienniczej, kilkadziesiąt delegacji państwowych i aż 811 firm z 35 krajów, to liczby, które już dziś wyznaczają nowy rekord w historii MSPO.

Swoje technologie pokażą wystawcy m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Korei Południowej, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ekspozycja rozmieszczona zostanie w halach 1-6, tymczasowej hali 9, hali 10 oraz na 16 tysiącach m² terenów zewnętrznych.

Na gości MSPO 2025 czeka różnorodna ekspozycja, od ciężkiego uzbrojenia po najbardziej innowacyjne systemy przyszłości. 385 wystawców z zagranicy zaprezentuje technologie w dziedzinie łączności, satelitów, sztucznej inteligencji, bezzałogowców oraz logistyki wojskowej. Obok największych globalnych koncernów obronnych pojawią się także mniejsze firmy oferujące wyspecjalizowane rozwiązania.

Od 2016 roku strategicznym partnerem MSPO pozostaje Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej ekspozycja wypełni hale 3 i część hali 4, a także znaczną część przestrzeni zewnętrznej.