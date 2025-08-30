USA stawia na wzmocnienie Ukrainy. Ponad miliard dolarów na utrzymanie Patriotów i Starlinków

Departament Stanu USA zatwierdził pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości ponad miliarda dolarów.

Środki te zostaną przeznaczone na utrzymanie systemów Patriot oraz łączność Starlink, a także na zakup amunicji.

Wsparcie ma na celu wzmocnienie obronności Ukrainy w obliczu bieżących i przyszłych zagrożeń.

W obliczu trwającego konfliktu, Departament Stanu USA podjął decyzję o znaczącym wzmocnieniu potencjału obronnego Ukrainy. Jak poinformowała Defense Security Cooperation Agency (DSCA), zatwierdzono sprzedaż sprzętu i usług o łącznej wartości 329 milionów dolarów. Pakiet ten obejmuje kluczowe elementy dla bezpieczeństwa kraju.

Szczegóły pakietu pomocowego Zgodnie z komunikatem DSCA, środki zostaną rozdzielone na dwa główne obszary:

179 milionów dolarów zostanie przeznaczone na wsparcie i utrzymanie systemów obrony powietrznej Patriot. Są to zaawansowane systemy rakietowe, które odgrywają kluczową rolę w ochronie ukraińskiego nieba.

150 milionów dolarów zasili obszar łączności satelitarnej Starlink, co jest niezwykle ważne dla utrzymania komunikacji w warunkach wojennych.

DSCA podkreśliła, że wsparcie to „poprawi zdolność Ukrainy do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez dalsze wyposażenie jej w bardziej rozbudowane zdolności obrony powietrznej, umożliwiające prowadzenie misji samoobrony i bezpieczeństwa regionalnego”.

Garda: Cellnex | Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co więcej, w czwartek DSCA zatwierdziła również sprzedaż Ukrainie amunicji wykorzystywanej w atakach powietrznych wraz z powiązanym sprzętem, na kwotę około 825 milionów dolarów. Oznacza to, że łącznie wsparcie przekroczyło miliard dolarów. W ramach tej transakcji, Ukraina może otrzymać 3350 pocisków powietrze-ziemia ERAM. Ważne jest, że na ten zakup Kijów wykorzysta środki pochodzące z międzynarodowej pomocy finansowej, w tym z Danii, Holandii, Norwegii oraz z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojska.

Ambasador USA: stwarzamy Ukrainie możliwości „głębszych uderzeń” w Rosji

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker w wywiadzie dla telewizji Fox News powiedział, że prezydent USA Donald Trump zapewnia Ukrainie możliwości dalszej obronny przed rosyjską agresją, m.in. przez sprzedaż broni, dzięki której wojska ukraińskie mogą prowadzić „głębsze uderzenia”.

"Zapewniamy pewne możliwości głębszych uderzeń, a Ukraińcy prawdopodobnie będą z nich korzystać" – podkreślił Whitaker.

Według Whitakera, podejście Trumpa do wojny na Ukrainie jest odmienne od podejścia poprzedniej administracji amerykańskiej, kiedy prezydentem był Joe Biden. Do różnic zaliczył m.in. rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.