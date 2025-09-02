Więcej GROT-ów dla armii. Nowa umowa z Fabryką Broni „Łucznik”

Kontrakt o wartości 307 milionów złotych obejmuje 23 tysiące kompletów broni, które zostaną dostarczone Siłom Zbrojnym RP w latach 2027–2028. Podpisana umowa stanowi realizację opcji przewidzianej w strategicznym porozumieniu zawartym z Agencją Uzbrojenia 19 grudnia 2024 roku. To potwierdzenie zaufania do polskiej konstrukcji i zdolności produkcyjnych Fabryki Broni „Łucznik” – Radom, która dynamicznie rozwija swoje moce, aby sprostać rosnącym potrzebom Wojska Polskiego.

Po podpisaniu umowy głos zabrał sekretarz stanu w MON Paweł Bejda:

"Karabinki Grot bardzo dobrze służą armii polskiej, naszym celem jest wyposażenie żołnierza polskiego w jak najlepszy sprzęt i jak najlepsze uzbrojenie i ta ilość 30 tysięcy sztuk Grotów fazy drugiej, czyli najbardziej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych, to w tym roku pierwsza część tych zamówień. Ja podczas uroczysości na 100-leciu Fabryki Łucznik w Radomiu mówiłem, że pracy wam nie zabraknie. Zwracam się do fabryki Łucznik w Radomiu, ale jednocześnie do żołnierzy wojska polskiego będą wymieniane karabinki na karabinki Grot, które najlepiej służą naszym żołnierzom, naszej ojczyźnie do obrony obywateli RP. Wszystko przed nami"

Karabinek MSBS GROT jest od kilku lat kluczowym elementem wyposażenia polskiego żołnierza, zastępując starsze konstrukcje i unifikując uzbrojenie w Siłach Zbrojnych RP. Jego modułowa konstrukcja, ergonomia i niezawodność w różnorodnych warunkach operacyjnych zyskały uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Inwestycja w kolejne partie GROT-ów jest zatem logicznym krokiem w kierunku dalszego zwiększania interoperacyjności i skuteczności działania polskiej armii.

Rozwój zdolności produkcyjnych Fabryki Broni „Łucznik” – Radom: Odpowiedź na potrzeby armii

Podpisana umowa, choć znacząca, wykorzystuje jedynie część potencjału produkcyjnego Fabryki Broni „Łucznik” – Radom. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, intensywna rozbudowa zakładu, która dobiega końca, znacząco zwiększy moce produkcyjne. Od 2026 roku zdolność wytwórcza Fabryki Broni przekroczy 80 tysięcy sztuk broni rocznie. Ta ekspansja pozwoli firmie jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Siły Zbrojne RP, co jest kluczowe w kontekście bieżących wyzwań bezpieczeństwa.

Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o., skomentował wydarzenie: „MSBS GROT pozostaje jednym z filarów modernizacji technicznej Wojska Polskiego. To dla nas ogromna satysfakcja i zobowiązanie wobec żołnierzy, którzy na co dzień korzystają z tej broni. Umowa podpisana podczas tegorocznego MSPO potwierdza, że nasze produkty odpowiadają na rosnące potrzeby Sił Zbrojnych RP.” Jego słowa odzwierciedlają dumę z polskiego produktu i świadomość odpowiedzialności za dostarczanie najwyższej jakości uzbrojenia dla obrońców kraju. Kontrakt na kolejne karabinki GROT jest nie tylko dowodem na sukces polskiej myśli technicznej i produkcyjnej, ale także na konsekwentne dążenie do wzmacniania potencjału obronnego Polski w obliczu współczesnych zagrożeń.