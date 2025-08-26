Zakład o powierzchni 2000 m2 dostarcza europejskim użytkownikom systemy rozpoznania, obserwacji, nadzoru i wskazywania celów dla platform załogowych i bezzałogowych. Obiekt został wyposażony w urządzenia do produkcji sensorów elektrooptycznych i działających w podczerwieni oraz montażu głowic optoelektronicznych serii EMX, które są przeznaczone do wykorzystywania w operacjach wojskowych w różnych domenach, w tym do zwalczania systemów bezzałogowych.

Są to m.in. popularne głowice optoelektroniczne WESCAM MX, stosowane m.in. w bezzałogowcach Bayraktar TB2 oraz śmigłowcach Policji i Straży Granicznej. W maju 2025 roku spółka ogłosiła osiągnięcie sukcesu w postaci 8000 dostarczonych głowic serii WESCAM MX na całym świecie. W Europie L3Harris dostarczył dotąd ponad 1400 systemów tego typu w ponad 32 krajach, na potrzeby integracji z ponad 119 różnymi platformami.

Głowica L3Harris Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Katowicki zakład może szybko zwiększyć moce produkcyjne, zgodnie z wymaganiami inicjatyw Readiness 2030 oraz Security Action for Europe (SAFE), będących unijną odpowiedzią na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jest to element szerszej strategii firmy L3Harris, która planuje przyspieszyć rozbudowę swoich zdolności w zakresie systemów wielosensorowych i skrócić czas realizacji dostaw w Europie. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki zespołowi inżynierów zaangażowanych w produkcję oraz usługom naprawczym i wsparciu produktowemu.

„Nowe realia obszarów objętych współczesnymi konfliktami wymagają szybkich dostaw sprawdzonych rozwiązań” – wyjaśnia Tom Kirkland, Wiceprezes i Dyrektor Generalny działu Targeting & Sensor Systems w L3Harris. „Nasze zdolności w zakresie produkowania i dostarczania w Europie systemów elektrooptycznych i termowizyjnych serii EMX pozwalają naszym klientom utrzymać najwyższy stopień gotowości operacyjnej, jednocześnie wzmacniając partnerskie, strategiczne relacje na poziomie regionalnym.” Poziom regionalny w tym wypadku tworzy m.in. obecność L3Harris od kilkudziesięciu lat w Polsce, biuro w Warszawie i zakłady w Katowicach.