10 maja 2024 roku w warszawskim biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wiceprezes Hanwha Aerospace Boo Hwan Lee oraz reprezentujący Hutę Stalowa Wola Grzegorz Szydło podpisali dokument, który otwiera możliwość zawarcia umów transferu do Polski technologii kluczowych dla serwisu i modernizacji wyrzutni K239 Chunmoo oraz haubic K9. Uroczystość odbyła się w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marcina Kulaska, podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pawła Bejdy, zastępcy Ministra DAPA Hyunki Cho i prezesa zarządu PGZ S.A. Krzysztofa Trofiniaka.

Jak powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Krzysztof Trofiniak - „Ten dokument otwiera możliwość dla zawarcia kolejnej umowy, mówiącej o tym, że serwis ustanowiony w Hucie Stalowa Wola, będzie świadczył te usługi nie tylko dla Wojska Polskiego, ale także dla innych krajów europejskich”. Wyjaśnił też, że „bez tej umowy i kolejnych kroków, nie moglibyśmy się stać krajem zdolnym do serwisowania haubic K9”.

Dokument podpisany w Warszawie stanowi podstawę dla dalszych działań, które mają na celu wdrożenie w pierwszej połowie roku HSW w system napraw i serwisowania haubic K9. Wymaga to nie tylko pozyskania odpowiedniego wyposażenia, ale jak podkreśla prezes Trofiniak, przede wszystkim przygotowania personelu i zapasów części zamiennych niezbędnych do realizacji takich zadań.

Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z umową zawartą przez poprzedniego ministra obrony narodowej, haubice K9 kupowano z dwuletnim serwisem gwarancyjnym. Dla pierwszych egzemplarzy okres ten mija z końcem roku. Niezbędne jest więc szybkie uruchomienie tych zdolności.

List intencyjny stanowi również podstawę do rozwijania dalszych inicjatyw współpracy Huty Stalowa Wola i Hanwha Aerospace i rozszerza zakres współpracy Huty Stalowa Wola i Hanwha Aerospace przy produkcji wyrzutni Homar-K, w tym dotyczących transferu technologii wyrzutni, jej dalszej polonizacji jak również obejmuje dostosowanie do wykorzystywania 122 mm niekierowanych pocisków rakietowych. Dodatkowo porozumienie otwiera drogę do współpracy stron przy oferowaniu wyrzutni Homar-K na inne rynki europejskich krajów NATO.