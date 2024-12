Zapotrzebowanie Ukrainy na amunicję artyleryjską 155 mm jest ogromne, dlatego zarówno w USA jak i w Europie w ostatnich miesiącach moce produkcyjne zostały zwiększone, by zaopatrzyć Kijów w potrzebną amunicję.

Ale nie tylko Zachód produkuje amunicję na potrzeby Kijowa, bo robi, to także sama Ukraina mimo toczącej się wojny. Jak przekazał Zełenski, Ukraina wyprodukowała 2,5 miliona sztuk amunicji artyleryjskiej i moździerzowej o kalibrach od 60 mm do 155 mm od początku 2024 r. Oświadczył, że produkcja ma wzrosnąć jeszcze bardziej dzięki wsparciu partnerów międzynarodowych.

„Ukraina zbudowała zdolność produkcyjną amunicji niemal od podstaw w mniej niż trzy lata” – zauważył prezydent, podkreślając transformację od możliwości przedwojennych.

We wrześniu doradca prezydenta ds. strategicznych Oleksandr Kamyszyn przekazał w wywiadzie dla norweskiej gazety Nettavisen, że Ukraina rozpoczęła własną produkcję pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Przygotowania do produkcji amunicji 155 mm na własnym terytorium rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku. Jak mówiła wówczas rzecznik UkrOboronProm Natalia Sad, firma skupiała się na opanowaniu produkcji pocisków 155 mm. W marcu bieżącego roku Washington Post pisał na podstawie informacji od UkrOboronProm, że Ukraina w drugiej połowie tego roku, rozpocznie produkcję amunicji 155 mm. Do sierpnia 2024 r. Ukroboronprom zakończył testy pocisków 155 mm i przygotował się do masowej produkcji. Przedstawiciele konglomeratu stwierdzili, że pierwsza partia została już wyprodukowana i że wiele przedsiębiorstw państwowych i prywatnych pracuje nad zwiększeniem produkcji. Washington Post pisał w marcu, że technologie do produkcji amunicji 155 mm Ukraina mogła uzyskać od Rheinmetall czy General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

W ramach niedawno podpisanej umowy o współpracy między Litwą a Ukrainą w sprawie rozwoju przemysłu obronnego, kraje będą rozwijać m.in. zakłady produkujące amunicję. W połowie października 2024 r. litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji oraz ukraińska firma zbrojeniowa podpisały memorandum o współpracy przy budowie zakładu produkcji materiałów wybuchowych na Litwie.

Należy tutaj także wspomnieć szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda ujawnił, że UE dostarczyła już Ukrainie ponad 980 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej. Wyraził również przekonanie, że do końca 2024 r. UE spodziewa się dostarczyć Ukrainie ponad 1,5 mln sztuk amunicji.

"Znacznie przyspieszyliśmy (dostawy amunicji). Do tego dochodzi duża ilość amunicji, która została dostarczona do Ukrainy w ramach umów dwustronnych z państwami członkowskimi, a także czeska inicjatywa - ona funkcjonuje, choć nie tak szybko, jak się spodziewaliśmy. W sumie do końca roku dostarczymy do Ukrainy ponad 1,5 mln sztuk amunicji" - oświadczył szef unijnej dyplomacji.

Nie można także zapominać o czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Jednak czeska inicjatywa jest bardzo opóźniona. W zeszłym miesiącu ukraiński ambasador w Republice Czeskiej poinformował, że Ukraina otrzymała tylko jedną trzecią z 500 000 pocisków, które mają zostać dostarczone do końca 2024 r. Mimo to premier Czech Petr Fiala jest pewien, że do końca roku uda mu się dostarczyć Ukrainie 500 000 pocisków.

W październiku Departament Stanu USA ujawnił, że od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w 2022 r. same Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie ponad trzy miliony pocisków kalibru 155 mm.

Poza tym w planach Ukrainy jest produkcja 3000 pocisków manewrujących. Chociaż nie podano harmonogramu rozpoczęcia produkcji to, Zełenski potwierdził, że zmodyfikowane pociski przeciwokrętowe R-360 Neptun, o zwiększonym zasięgu i ulepszeniach są priorytetem. Dodatkowo Ukraina zamierza wyprodukować co najmniej 30 000 dronów dalekiego zasięgu, zdolnych do rażenia obiektów oddalonych o ponad 1000 kilometrów. Zełenski podkreślił również wkład ponad 600 krajowych firm obronnych, zatrudniających około 300 000 osób, w wysiłek wojenny. Dodatkowo ponad 40 zagranicznych przedsiębiorstw obronnych ma działać w granicach Ukrainy, dodatkowo wzmacniając ten sektor.