Turcja ze zgodą na zakup Eurofighterów

Niemcy ostatecznie ugięły się i dały zielone światło na zakup przez Turcję samolotów Eurofighter Typhoon, ogłosił to minister obrony Turcji Yaşar Güler w stacji TV100, mówiąc:

„Nabędziemy 40 samolotów Eurofighter Typhoon. Niemcy były niechętne przez długi czas, ale dzięki konstruktywnemu wkładowi naszych sojuszników z NATO, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, w końcu dały pozytywną odpowiedź” - stwierdził Guler.

W związku z tym, że trudności polityczne zostały rozwiązane, to Turcja planuje wkrótce rozpocząć negocjacje w sprawie zakupu 40 myśliwców. Według serwisu Turkiye Today, Turcja prowadzi rozmowy techniczne z Wielką Brytanią na temat zakupu najnowszej generacji samolotów Eurofighter Typhoon. Tureckie Siły Powietrzne planują zakup łącznie 40 samolotów, podzielonych na dwie fazy po 20 samolotów w każdej, w celu włączenia do swojej floty dwóch pełnych eskadr. Minister Güler ogłosił 11 miesięcy temu, że Turcja chce nabyć 40 Eurofighterów. Podczas gdy Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania w ramach konsorcjum Eurofighter byli gotowi do sprzedaży, to Niemcy były wyraźnie temu przeciwne, o czym pisaliśmy wielokrotnie w Portalu Obronnym.

Wstępne rozmowy techniczne dot. sprzedaży rozpoczęły się we wrześniu, kanclerz Niemiec ogłosił stanowisko Niemiec w październiku. W czasie październikowej wizyty w Turcji kanclerz Scholz powiedział, że Wielka Brytania rozpoczęła już prace dot. sprzedaży samolotów.

Eurofighter T5 - Mario Mutti Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W związku z decyzją Niemiec o sprzedaży Turcji samolotów Eurofighter, niemiecka partia lewicowa Die Linke wydała oświadczenie potępiające sprzedaż samolotów, argumentując w następujący sposób:

"Eksport samolotów bojowych do Turcji jest i pozostaje złem. Do niedawna kanclerz Scholz odrzucał tę propozycję. Wyrażona obecnie zgoda na sprzedaż Turcji Eurofighterów z Wielkiej Brytanii, do których Niemcy dostarczają kluczowe części, oznacza lekceważenie ofiar cywilnych w północnej Syrii i Iraku. Przez dziesięciolecia Turcja wielokrotnie atakowała niemiecką bronią kurdyjskie obszary w północnym Iraku i Syrii, naruszając prawo międzynarodowe. Śmiertelne błędne koło się powtarza. W przyszłości Turcja będzie także bombardować europejskimi samolotami bojowymi obszary kurdyjskie w północnej Syrii i północnym Iraku. Zagrożeni ludzie uciekają do Europy, a następnie są deportowani z powrotem do Turcji. Ta nieludzka polityka musi się natychmiast zakończyć!”

Do tej pory ponad 550 samolotów Eurofighter Typhoon dostarczono do siedmiu krajów: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Omanu i Arabii Saudyjskiej.

Co z F-16 dla Turcji?

Jeśli chodzi o samoloty F-16 z USA, to zapytany przez dziennikarzy minister Güler wyraził optymizm jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

„Obecnie nasze relacje z amerykańskimi przyjaciółmi są bardzo pozytywne, nie będzie regresu. Myślę, że może to pójść dalej. Chcemy kupić 40 F-16 Viper i one zostaną zakupione, kontrakty zostały podpisane. Dodatkowo zakupimy 40 Eurofighterów Typhoon”. Minister podkreślił, że tureckie siły powietrzne otrzymają łącznie 80 nowoczesnych samolotów bojowych.

Zgodnie z umową zawartą z USA, Turcja zakupi 40 nowo wyprodukowanych samolotów F-16 Block 70 Viper oraz 79 zestawów modernizacyjnych Viper. Pod koniec października ministerstwo Obrony Turcji poinformowało, że dokonano wstępnej płatności za pakiet sprzedaży sprzętu wojskowego, w którego skład wchodzi 40 nowych myśliwców F-16 Block 70. Według wypowiedzi urzędnika ministerstwa w telewizji publicznej TRT: „Umowy weszły w życie po dokonaniu pierwszej płatności”.

Poza tym Ankara domaga się modyfikacji ceny szacowanego na 23 miliardy dolarów pakietu wojskowego, a także potencjalnego zwrotu około 1,4 miliarda dolarów, które zapłaciła za zakup myśliwców F-35, zanim została usunięta z programu myśliwców.

„Mamy do odzyskania 1,45 miliarda dolarów. Będziemy nadal podejmować kroki w celu odzyskania tej należności” - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w zeszłym miesiącu w Nowym Jorku, gdzie udał się, aby wziąć udział w szczycie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „To nie jest mała kwota. Będziemy nadal podejmować kroki w celu jej odzyskania” - dodał.