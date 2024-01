Chiny uwielbiają chwalić się swoimi osiągnięciami zwłaszcza na polu militarnym, prezentacja swojego rodzimego lotniskowca CNS Fujian jest tego najlepszym dowodem. Kilka dni temu chińskie media państwowe zaprezentowały nowe zdjęcia trzeciego lotniskowca, którego mogliśmy do tej pory widzieć jedynie ze zdjęć, które wyciekały do internetu lub w trakcie budowy.

Na zdjęciach widać jak lotniskowiec Fujian jest holowany przez mniejsze dwa statki, a na jego pokładzie widoczne są wszystkie trzy systemy katapult elektromagnetycznych. System ten, podobny jest do tego stosowanego na lotniskowcach typu Gerald R Ford, Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który umożliwia start szerszej gamie samolotów.

Nowy lotniskowiec, który przedstawia nowatorskie rozwiązania jest pierwszym lotniskowcem w chińskiej flocie, który jest wyposażony katapulty elektromagnetyczne. Pekin tym rozwiązaniem zasadniczo „przeskakuje” katapulty parowe stosowane na lotniskowcach typu Nimitz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, które po raz pierwszy weszły do ​​służby w latach 70. XX wieku. Nie wiadomo na razie jak Chińczycy dokładnie skopiowali rozwiązanie amerykańskie, zwłaszcza że Amerykanie sami mieli początkowo problemy z tym systemem. W raporcie US Government Accountability Office z czerwca 2022 r., stwierdzono, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych „nadal boryka się z niezawodnością elektromagnetycznego systemu startu samolotów i zaawansowanego sprzętu zatrzymującego potrzebnego do spełnienia wymagań szybkiego rozmieszczania samolotów” i wskazano, że marynarka nie spodziewa się, że EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) i AAG (Advanced Arresting Gear) osiągną swoje cele w zakresie pełnej niezawodności do lat trzydziestych XX wieku. Dlatego interesujące będzie zobaczyć, ile czasu zajmie Chinom udoskonalenie własnych wersji tych systemów.

Poza tym, amerykański lotniskowiec jest atomowy, a chiński nie, co sprawia że zasilanie katapult elektromagnetycznych jest w inny sposób rozwiązane i zapewne mniej efektywne. Lotniskowce Lianoning i Shandong, które są oparte o radziecką myśl technologiczną, mają jedynie skocznie (ski-jump).

Zdjęcia satelitarne uzyskane przez Radio Free Asia od amerykańskiej firmy Planet Labs pokazują, że lotniskowiec został przeniesiony pod koniec grudnia z miejsca testowania katapulty do suchego doku w stoczni Jiangnan w Szanghaju. Można więc sądzić, że zaprezentowany materiał wideo przez chińską telewizję, został opublikowany w trakcie przejścia jednostki z basenu portowego do suchego doku, by potem wyruszyć na próby morskie.

W materialne wideo chińskiej telewizji CCTV, jeden z oficerów chińskiej marynarki mówi, że „w nowym roku będziemy wykorzystywać każdą minutę, pracować z determinacją i dążyć do jak najszybszego osiągnięcia gotowości bojowej”. Dodając dalej „[...] stale czynimy postępy w testach cumowania zgodnie z planem” – oznajmił kapitan Yin Hongxin na pokładzie Fujiana.

Jak zaznacza chiński dziennik Global Times, Fujian jest prawie ukończony i może wkrótce odbyć swój dziewiczy rejs”. Chiński dziennik dodaje, że na rok 2024 zaplanowano wiele prób morskich, aby Fujian mógł jak najszybciej wejść do służby i osiągnąć zdolność operacyjną.

To co może wielu zaciekawić to, że na zdjęciu lotniskowca na jego pokładzie widać makietę chińskiego samolotu, prawdopodobnie jest to samolot pokładowy Shenyang J-15 czyli kopia rosyjskiego samolotu Su-33. Fujian posiada 78-metrowy pokład i będzie mógł przenosić 55 myśliwców J-15, a także różnego rodzaju bezzałogowe statki latające czyli drony oraz śmigłowce Z-9C do walki przeciw okrętom podwodnym.

W listopadzie opisywaliśmy nagranie, które wyciekło do internetu z którego wynikało, że Chiny prowadziły testy katapulty elektromagnetycznej z której będą startowały chińskie samoloty. Na nagraniu widać jak z dziobowych katapult lotniskowca wystrzelono nieznany ładunek testowy, który następnie wpadł do wody.

Lotniskowiec Fujian, który wciąż jeszcze nie wszedł do służby, został po raz pierwszy pokazany publicznie w czerwcu 2022 roku. Przewiduje się, że lotniskowiec może wejść do służby w 2025 roku. Jest to już trzeci lotniskowiec chińskiej marynarki obok Liaoning i Shandong, oparte są na sowieckim/rosyjskim projekcie Admirał Kuzniecow.

Fujian odgrywa kluczową rolę w dążeniu Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, by rzucić wyzwanie dominacji Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Kiedy wejdzie do służby, Chiny będą dysponować drugą co do wielkości liczbą operacyjnych lotniskowców spośród wszystkich marynarek wojennych na świecie. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych obsługuje obecnie 11 lotniskowców.

Fujian jest trzecim lotniskowcem chińskiej marynarki wojennej, którego budowę rozpoczęto przed 2018 r., Okręt ma długość 316 m i od 71 do 80 tys. ton wyporności (tutaj nadal nie ma dokładnych danych). Na swoim pokładzie będzie mógł przenosić samoloty J-15. Obecnie używane lotniskowce mają na stanie 12 i 32 samoloty plus śmigłowce. Uzbrojenie obronne mają stanowić trzy systemy broni bliskiej kal. 30 mm. Oczywiście jest to broń z radarowym systemem kierowania ogniem. System ten jest w stanie przechwytywać nadlatujące rakiety przeciwokrętowe poruszające się z maksymalną prędkością Mach 4 i większą, ze skutecznością co najmniej 96 proc. Inną bronią defensywną mogą być rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu i wyrzutnie rakiet przeciw okrętom podwodnym.

Postępy w pracach nad okrętem Fujian sugerują, że marynarka wojenna Chin, osiągnie swój krótkoterminowy cel, jakim jest uzyskanie w pełni zmodernizowanej armii do 2027 r., czyli w setną rocznicę jej powstania. Zdolność Chin do przenoszenia okrętów wojennych z deski kreślarskiej do prób morskich jest zgodna z ich ambicją zbudowania i rozmieszczenia sześciu zaawansowanych grup lotniskowców do 2035 roku. Czy plany się udadzą? Zobaczmy, jak na razie Chiny robią wszystko, by posiadać ogromną flotę, by rzucić wyzwanie USA.