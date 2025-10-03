Koniec z obawami o paliwo na froncie? Polska infrastruktura zintegrowana z NATO

3 października podpisano wstępne porozumienie ws. programu mającego na celu podłączenie Polski do systemu rurociągów NATO. W podpisaniu wziął udział sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. Podpisane wstępne porozumienie o współpracy pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnego (ZIOTP) oraz PERN S.A przy realizacji programu rozbudowy polskiej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO.
Projekt ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Jego realizacja nie tylko zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, ale także umocni jej pozycję jako strategicznego partnera NATO w regionie. Inwestycja w infrastrukturę przesyłową i magazynową paliw wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia mobilności wojsk i efektywności operacyjnej całego Sojuszu.
Jak mówił Tomczyk po podpisaniu:
"Na polu walki, tak jak mówią wojskowi, najważniejsze są trzy rzeczy: sprzęt, amunicja i paliwo. Maszyny, takie jak czołgi czy wozy bojowe, wtedy kiedy nie mają paliwa, siłą rzeczy nie mogą funkcjonować. Zaopatrzenie w paliwo w warunkach ewentualnego kryzysu, w czasie ewentualnej wojny czy jakiegoś stanu nadzwyczajnego, jest niezwykle trudne".
Tomczyk powiedział dalej:
"W grudniu 2024 roku Dowództwa Strategiczne Sojuszu SHAPE i ACT ogłosiły listę inwestycji. I na tej liście znalazły się te, które dotyczą połączenia Polski w ramach wielkiego systemu rurociągów z systemem natowskim. Ostatnie miesiące to czas na wypracowanie szczegółów – między nami, w ramach rządu. Z dumą mogę ogłosić, że Kwatera Główna NATO, a dokładnie Biuro Zasobów NATO, przyznało Polsce środki na zaplanowanie i zaprojektowanie wyżej wymienionej inwestycji. Inwestycja, w związku z naszym porozumieniem, zostanie zaplanowana i zaprojektowana przez Zakład Inwestycji NATO".
Jak mówił dalej:
"Mówimy tutaj o projekcie rozłożonym w czasie na wiele lat. Perspektywa określenia ram czasowych tego przedsięwzięcia będzie możliwa – tak jak wspomniałem w swojej pierwszej wypowiedzi – dopiero po zaplanowaniu i zaprojektowaniu rurociągu. Wtedy, po akceptacji Rady Północnoatlantyckiej i wszystkich państw członkowskich, będzie można przystąpić do realizacji. Już dziś mówimy jasno: decyzje na poziomie NATO, na poziomie planistów, zostały podjęte. Są to inwestycje wyszczególnione jako priorytetowe"