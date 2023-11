Media społecznościowe obiegło nagranie z samolotu pasażerskiego podchodzącego do lądowania na którym widać jak najnowszy trzeci lotniskowiec Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, testuje katapulty elektromagnetyczne realizowane przy nabrzeżu stoczni Changxing Jiangnan w Szanghaju.

China's aircraft carrier Fujian conducts its first electromagnetic catapult test, by launching a dead load.Sea trial should start soon, CV-18 Fujian has the benefit of trained personnel waiting.This could shrink the time for combat readiness down to 3 years, ready for 2027. pic.twitter.com/55wvWAPzWR— Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 26, 2023

Clearer images - if real - from the latest EMALS test on board the „Fujian“ showing the dead load vehicle lined up on the portside catapult position.(Image via KampfAlvin/SDF) pic.twitter.com/eyDEZbruxU— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 28, 2023

Na nagraniu widać jak z dziobowych katapult lotniskowca wystrzelono nieznany ładunek testowy, który następnie wpadł do wody. Jest to więc ogromny kamień milowy w testach chińskiego lotniskowca. Tego typu próby są czymś powszechnym dla wszystkich lotniskowców wyposażonych w tego typu katapulty, jakiś czas temu podobne próby po remoncie przechodził francuski lotniskowiec „Charles de Gaulle” w Tulonie.

Nowy lotniskowiec, który przedstawia nowatorskie rozwiązania jest pierwszym lotniskowcem w chińskiej flocie, który jest wyposażony katapulty elektromagnetyczne, takie rozwiązanie posiada amerykański lotniskowce typu Gerald R. Ford. Pekin tym rozwiązaniem zasadniczo „przeskakuje” katapulty parowe stosowane na lotniskowcach typu Nimitz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, które po raz pierwszy weszły do ​​służby w latach 70. XX wieku. Nie wiadomo na razie jak Chińczycy dokładnie skopiowali rozwiązanie amerykańskie, zwłaszcza że amerykanie sami mieli początkowo problemy z tym systemem. W raporcie US Government Accountability Office z czerwca 2022 r., stwierdzono, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych „nadal boryka się z niezawodnością elektromagnetycznego systemu startu samolotów i zaawansowanego sprzętu zatrzymującego potrzebnego do spełnienia wymagań szybkiego rozmieszczania samolotów” i wskazano, że marynarka nie spodziewa się, że EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) i AAG (Advanced Arresting Gear) osiągną swoje cele w zakresie pełnej niezawodności do lat trzydziestych XX wieku. Dlatego interesujące będzie zobaczyć, ile czasu zajmie Chinom udoskonalenie własnych wersji tych systemów.

Poza tym, amerykański lotniskowiec jest atomowy, a chiński nie, co sprawia że zasilanie katapult elektromagnetycznych jest w inny sposób rozwiązane i zapewne mniej efektywne. Lotniskowce Lianoning i Shandong, które są oparte o radziecką myśl technologiczną, mają jedynie skocznie (ski-jump).

Próby katapult są dla lotniskowca Fujian na pewno krokiem milowym, jeśli testy pójdą pomyślnie, lotniskowiec w najbliższych miesiącach uda się na próby morskie. Przewiduje się, że lotniskowiec może wejść do służby w 2025 roku. Jednak może się to przesunąć jeśli testy będą niezadowalające, jednak nie można wykluczyć, że Chiny będą robić wszystko by światu zaprezentować swój rodzimy lotniskowiec. Fujian odgrywa kluczową rolę w dążeniu Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, by rzucić wyzwanie dominacji Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Kiedy wejdzie do służby, Chiny będą dysponować drugą co do wielkości liczbą operacyjnych lotniskowców spośród wszystkich marynarek wojennych na świecie. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych obsługuje obecnie 11 lotniskowców.

Fujian jest trzecim lotniskowcem chińskiej marynarki wojennej, którego budowę rozpoczęto przed 2018 r., Okręt ma długość 316 m i od 71 do 80 tys. ton wyporności (tutaj nadal nie ma dokładnych danych). „Fujian” ma posiadać zdolności do przenoszenia na pokładzie 40 myśliwców, najpewniej J-35 (chińska wersja Su-33) lub też wykorzystujące technologię stealth jak J-31. Obecnie używane lotniskowce mają na stanie 12 i 32 samoloty plus śmigłowce. Uzbrojenie obronne mają stanowić trzy systemy broni bliskiej kal. 30 mm. Oczywiście jest to broń z radarowym systemem kierowania ogniem. System ten jest w stanie przechwytywać nadlatujące rakiety przeciwokrętowe poruszające się z maksymalną prędkością Mach 4 i większą, ze skutecznością co najmniej 96 proc. Inną bronią defensywną mogą być rakiety przeciwlotnicze krótkiego zasięgu i wyrzutnie rakiet przeciw okrętom podwodnym.

Postępy w pracach nad okrętem Fujian sugerują, że marynarka wojenna Chin, osiągnie swój krótkoterminowy cel, jakim jest uzyskanie w pełni zmodernizowanej armii do 2027 r., czyli w setną rocznicę jej powstania. Zdolność Chin do przenoszenia okrętów wojennych z deski kreślarskiej do prób morskich jest zgodna z ich ambicją zbudowania i rozmieszczenia sześciu zaawansowanych grup lotniskowców do 2035 roku. Czy plany się udadzą? Zobaczmy, jak na razie Chiny robią wszystko, by posiadać ogromną flotę, by rzucić wyzwanie USA. W połowie października pojawił się raport dla Kongresu pt: „Modernizacja marynarki wojennej Chin: Implikacje dla zdolności marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych — kontekst i problemy dla Kongresu” z którego jasno wynikało, że wysiłki Chin w zakresie modernizacji wojskowej zmierzają do posiadania ogromnej i skutecznej marynarki.

Chiny zaczynają być mocarstwem europejskim?! Jacek Bartosiak o geopolityce [RAPORT ZŁOTOROWICZA] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W raporcie zauważono, że Chińska marynarka wojenna jest zdecydowanie największą spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, a gdzieś między 2015 a 2020 rokiem przewyższyła marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem liczby okrętów bojowych. Według raportu, Chiny posiadają 370 okrętów i szacuje się, że siły bojowe chińskiej marynarki wojennej wzrosną do 395 okrętów do 2025 r. i 435 okrętów do 2030 r.”. Dla porównania Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych na październik 2023 roku, posiada 291 okrętów bojowych. W przyszłości planuje się zwiększyć te liczbę do 305–317, optymistyczne plany mówią nawet o 350 okrętach do 2045 roku.