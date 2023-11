Plan rekrutacyjny Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jest następstwem decyzji o włączeniu absolwentów szkół wyższych do tegorocznego programu rekrutacyjnego, tym samym posunięcie to wydłuża maksymalny wiek rekrutacyjny dla kadetów pilotów marynarki wojennej z 24 do 26 lat dla studentów studiów podyplomowych.

Decyzja taka jest podyktowana jak pisze w komunikacie Marynarka Wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, potrzebą „zapotrzebowania na wysokiej jakości personel wojskowy”. Najbardziej pożądanymi są inżynierowie i technicy. Kandydaci muszą mieć od 1,65 do 1,85 metra wzrostu, ważyć ponad 52 kg, mieć zdrowy wskaźnik masy ciała i dobry wzrok. Nie mogą także powtarzać roku akademickiego, być zawieszeni w prawach studenta na dłużej niż sześć miesięcy, a także mieć czystą kartotekę polityczną i kryminalną.

Poza studentami, na początku tego roku Marynarka Wojenna ChALW zapisała około 4500 gimnazjalistów - w wieku od 15 do 16 lat - do trzyletniego programu szkoły lotniczej dla młodzieży, aby przygotować ich do wzięcia udziału w procesie selekcji do szkolenia na Uniwersytecie Lotnictwa Marynarki Wojennej w prowincji Shandong.

Niekojący rozrost chińskiej marynarki

W połowie października pojawił się raport dla Kongresu pt: „Modernizacja marynarki wojennej Chin: Implikacje dla zdolności marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych — kontekst i problemy dla Kongresu” z którego jasno wynikało, że wysiłki Chin w zakresie modernizacji wojskowej, mają na celu rozwój zdolności, między innymi w zakresie militarnego rozwiązania sytuacji z Tajwanem, osiągnięcie większego stopnia kontroli lub dominacji nad Morzem Południowochińskim, obrona handlowych morskich linii komunikacyjnych Chin, zwłaszcza tych łączących Chiny z Zatoką Perską, wyparcie wpływów USA na zachodnim Pacyfiku, oraz potwierdzenie statusu Chin jako wiodącej potęgi regionalnej i głównej potęgi światowej.

Poza tym w raporcie zauważono, że Chińska marynarka wojenna jest zdecydowanie największą spośród wszystkich krajów Azji Wschodniej, a gdzieś między 2015 a 2020 rokiem przewyższyła marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych pod względem liczby okrętów bojowych. Według raportu, Chiny posiadają 370 okrętów i szacuje się, że siły bojowe chińskiej marynarki wojennej wzrosną do 395 okrętów do 2025 r. i 435 okrętów do 2030 r.”. Dla porównania Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych na październik 2023 roku, posiada 291 okrętów bojowych. W przyszłości planuje się zwiększyć te liczbę do 305–317, optymistyczne plany mówią nawet o 350 okrętach do 2045 roku.

Zdolności budowania okrętów

Dodać jednak należy, że amerykańskie okręty cały czas przewyższają technologicznie okręty chińskie zwłaszcza lotniskowce i okręty podwodne, więc mimo mniejszej liczebności amerykańskie okręty są zdecydowanie potężniejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że Chiny cały czas rozwijają swoją flotę i według danych opracowanych przez Office of Naval Intelligence, chińskie stocznie są ponad 200 razy bardziej zdolne do produkcji okrętów nawodnych i podwodnych niż Stany Zjednoczone.

Bazy - na razie jedna ale plany są na kolejne

Chiny także rozwijają powoli bazy w innych krajach by poszerzać zasięg swojej floty. Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ma obecnie tylko jedną zagraniczną bazę wojskową w Dżibuti w Kambodży. Jednak plany chińskie są ambitne i według AidData, amerykańskiego instytutu badawczego za 2 lub 5 lat Chiny będą chciały posiadać bazy także w Hambantota na Sri Lance, Bata w Gwinei Równikowej i Gwadar w Pakistanie.

Ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia

Poza tym Chińska marynarka cały czas ćwiczy z udziałem swoich lotniskowców Liaoning i Shandong. We wrześniu media obiegła informacja że trzeci chiński lotniskowiec Fujian szykuje się do wypłynięcia w morze, by przeprowadzić próby morskie. Pierwszy lotniskowiec, Liaoning, wszedł do służby w 2012 roku, a Shandong w 2019 roku. Fujian, trzeci i najbardziej zaawansowany lotniskowiec może wejść za rok lub dwa.

Wykształceni ludzie nie chcą być w wojsku

Jednak rozwój marynarki wojennej jest jednak hamowany przez brak w pełni wyszkolonych pilotów - problem ten dotyczy zarówno grup lotniskowców, jak i lądowych eskadr samolotów marynarki wojennej. Na początku roku South China Morning Post informował, że armia nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych żołnierzy, aby obsługiwać zaawansowany technologicznie sprzęt zwłaszcza w marynarce wojennej. Portal zwracał uwagę, że „w ostatnich latach wiele starych statków wycofano z eksploatacji i wprowadzono do służby wiele nowych okrętów wojennych, ale bardzo niewielu ludzi wie, jak je obsługiwać, co spowodowało problem w obsłudze”.

Dlaczego nic dziwnego, że marynarka chce stawiać na wykształconych studentów ze specjalnościami technicznymi. To co jest jednym z problemów w poborze chińskiej armii to, że mimo iż armia intensywnie rekrutuje, to nie potrafi zatrzymać specjalistów. Chińska armia rekrutuje dużą liczbę biednej młodzieży ze środowisk wiejskich, która wstępuje do armii dla korzyści. Wykształceni mieszkańcy miast odchodzą z wojska, a eksperci obwiniają za to politykę jednego dziecka.