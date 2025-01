Szef NATO chce uzyskać przychylność Trumpa. Proponuje porozumienie zbrojeniowe

Europa, by pozyskać przychylność Trumpa, będzie musiała zacząć wydawać więcej niż 2% PKB na obronność, o czym się już dyskutuje w wielu stolicach. Jednak to może nie wystarczyć, dlatego sekretarz generalny NATO Mark Rutte stara się przekonać Donalda Trumpa, aby ułatwił europejskim partnerom dostęp do amerykańskich systemów uzbrojenia, chce on, by Stany Zjednoczone zliberalizowały sektor zbrojeniowy, tak by nie była potrzebna zgoda Kongresu, Pentagonu i Białego Domu na sprzedaż uzbrojenia.

i Autor: Shutterstock, AP Photo/Jose Luis Magana, Manon Cruz/ Pool Photo via AP