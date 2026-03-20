System antydronowy SAN. Produkcja rusza w Tarnowie

Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas swojej wizyty w Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A., poinformował o rychłym rozpoczęciu produkcji baterii systemu antydronowego z programu SAN. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, a tarnowskie zakłady, będące jedną z najważniejszych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, otrzymają znaczne wsparcie finansowe z programu SAFE. Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz,

„Jesteśmy w ważnym ośrodku produkcji broni, w ważnym miejscu, gdzie pieniądze z programu SAFE trafią. Chciałem was dziś o tym zapewnić. Jestem po spotkaniu z zarządem, z pracownikami, gdzie mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę o rozwoju zakładów, inwestycjach, ale też udało się wyjaśnić wiele wątpliwości. Nie odpuszczę i nie pozwolę, aby jakiekolwiek pieniądze zostały zmarnowane, żeby nie zostały wykorzystane na poczet rozwoju bezpieczeństw państwa polskiego. Budowy Tarczy Wschód, budowy tarczy antydronowej czy rozwoju zakładów zbrojeniowych.”.

"Potwór z Tarnowa" i jego strategiczne znaczenie

W najbliższych tygodniach Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. rozpoczną produkcję baterii w programie SAN, koncentrując się na obronie przeciwdronowej. To przedsięwzięcie jest niezwykle istotne, ponieważ, jak zaznaczył wicepremier, systemy te „w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy do końca 2027 roku muszą być dostarczone do polskiej armii, do polskich sił zbrojnych”. Plan zakłada wyprodukowanie 18 baterii, a system ten, nazywany przez Kosiniaka-Kamysza „Potworem z Tarnowa”, ma stać się kluczowym elementem programu antydronowego. Jego rola nie ograniczy się jedynie do ochrony polskiej infrastruktury krytycznej, takiej jak lotniska, ale również będzie miał potencjał eksportowy.

Inwestycje i rozwój tarnowskich zakładów

Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na to, że tarnowskie zakłady aktywnie uczestniczą w kilku dużych projektach modernizacyjnych polskiej armii, w tym w ramach programów Narew i Pilica. Podkreślił również, że systemem przeciwlotniczym Pilica zainteresowane są już państwa Zatoki Perskiej, co otwiera nowe perspektywy eksportowe dla Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. Wicepremier wymienił Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie jako potencjalnych nabywców technologii z Tarnowa.

Finansowanie z programu SAFE i przyszłość polskiej zbrojeniówki

Tarnowskie przedsiębiorstwo zostało już dokapitalizowane kwotą 310 mln zł i planuje budowę nowej hali produkcyjnej. W kontekście programu SAFE, wicepremier Kosiniak-Kamysz oszacował, że do Tarnowa „od ok. miliarda do półtora miliarda zł może popłynąć (...) w ramach zamówień na rzecz polskiego wojska wykorzystując pieniądze europejskie”. Zapewnił również pracowników zakładów zbrojeniowych w Polsce, że „budowa koła napędowego polskiej gospodarki przez zbrojeniówkę zostanie zrealizowana”. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., z historią sięgającą 1917 roku, są wiodącym producentem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dostarczając swoje produkty zarówno polskim siłom zbrojnym, jak i odbiorcom zagranicznym.