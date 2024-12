Senat przyjął ustawę o finansowaniu rozbudowy zdolności do produkcji amunicji

Senat przyjął w środę (4 grudnia) bez poprawek ustawę o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Ustawa daje podstawy do przekazania środków na inwestycje w zdolności produkcyjne amunicji do Funduszu Inwestycji Kapitałowych; chodzi o przekazanie 3 mld zł. W ubiegłym tygodniu ustawę jednogłośnie uchwalił Sejm.

i Autor: Mesko