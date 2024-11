Fabryka amunicji w Polsce. Rząd chce przeznaczyć 3 miliardy na rozwój zdolności produkcji amunicji w polskim przemyśle zbrojeniowym

Jak napisano w komunikacie prasowym MON projekt ustawy ma na celu stworzenie skutecznego systemu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji w krajowym przemyśle zbrojeniowym.

Przyjęliśmy na Radzie Ministrów projekt ustawy o budowie fabryki amunicji w Polsce oraz o zwiększeniu naszych zdolności produkcyjnych. To przełomowa ustawa. Krok milowy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego. (…) Polska jest na tyle dużym krajem, że może sama produkować amunicję 155 mm – i my to zrobimy. Moim zdaniem nie tylko jedną fabrykę, ale więcej. Będziemy również rozmawiać z partnerami w NATO i Unii Europejskiej o połączeniu sił w tym zakresie – poinformował wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, który dotyczy finansowania działań zwiększających produkcję amunicji w Polsce.