Ambitne plany Mesko. Planuje zwiększenie produkcji korpusów pocisku amunicji 155 mm

O szczegóły planowanej inwestycji PAP zapytała spółkę Mesko. W przesłanej odpowiedzi firma poinformowała o zakupie od Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku nieruchomości składających się z trzech działek o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha. Jak podano znajdują się one bezpośrednim sąsiedztwie posiadanych już hal produkcyjnych i zawierają niezbędną infrastrukturę przemysłową, która pozwoli na uruchomienie linii produkcyjnej.

„Celem inwestycji jest uzyskanie przez Mesko S.A. - Wydział Produkcji Korpusów w Kraśniku mocy produkcyjnych na poziomie do 100 tys. sztuk na rok w zakresie produkcji korpusów pocisku amunicji 155 mm, przy utrzymaniu możliwości produkcji innych wyrobów” – przekazała spółka.

Podzielony na trzy etapy projekt ma zostać sfinansowany ze środków własnych spółki, jak i ze środków, które firma zamierza pozyskać m.in. z Europejskiego Funduszu Obronnego. Podkreślono zawansowanie "w I etapie realizacji planów, ponieważ większość maszyn i urządzeń zostanie nabyta jeszcze w tym roku".

Mesko podało, że w zeszłym roku możliwości produkcyjne były na poziomie 5 tys. sztuk rocznie, natomiast już zwiększana jest produkcja - najpierw do kilkudziesięciu tysięcy sztuk, a jeśli pozyskane będzie dalsze finansowanie, to do 100 tys. sztuk na rok. Amunicja o kalibrze 155 mm jest jednym z kluczowych elementów nowoczesnych systemów artyleryjskich, używana m.in. do armatohaubicy samobieżnej Krab oraz K9 Thunder.

Prezes zarządu Mesko Renata Gruszczyńska podkreśliła, że zakup tych nieruchomości to ważny krok w rozwoju firmy. „Nasza inwestycja w Kraśniku to także szansa na stworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lokalnej społeczności” – dodała.

Firma Mesko S.A. jest jednym z podwykonawców umowy z Agencją Uzbrojenia na dostawy kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm dla Sił Zbrojnych RP. Umowa została podpisana na lata 2024-2029.

Skarżyskie Mesko to należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej producent amunicji, w tym pocisków rakietowych. Swoje oddziały ma w Pionkach, Kraśniku, Bolechowie, Lubiczowie.

PAP