Satelity SAR dla Japonii. Przełomowa współpraca ICEYE i IHI Corporation

Zgodnie z zawartym porozumieniem, IHI Corporation zamówiła cztery pierwsze satelity wraz z systemem do pozyskiwania zobrazowań. Umowa przewiduje również opcję na dostawę kolejnych 20 satelitów, co docelowo stworzy konstelację składającą się z 24 jednostek. Rozpoczęcie rozmieszczania pierwszych satelitów na orbicie oraz stopniowe uruchamianie zdolności dostarczania danych planowane jest na kwiecień 2026 roku.

Satelity ICEYE wykorzystują radary do tworzenia szczegółowych obrazów niezależnie od zachmurzenia czy pory dnia, co umożliwia nieprzerwane monitorowanie powierzchni Ziemi na potrzeby obronności, reagowania kryzysowego i zarządzania ochroną środowiska. Ta unikalna zdolność pozwala na gromadzenie kluczowych informacji w każdych warunkach, co jest niezwykle cenne zarówno w kontekście militarnym, jak i cywilnym.

Rafał Modrzewski o partnerstwie z Japonią

Rafał Modrzewski, CEO i współtwórca ICEYE, podkreślił długotrwałe relacje z Japonią, sięgające 2018 roku.

„ICEYE buduje partnerskie relacje z Japonią od 2018 roku. Są one ugruntowane na fundamencie wspólnych wartości i skoncentrowane na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Porozumienie z IHI stanowi kolejny kamień milowy w procesie budowy naszego partnerstwa oraz wzajemnego wzmacniania bezpieczeństwa i odporności.” – zaznaczył Modrzewski.

Dodał również, że połączenie kompetencji inżynieryjnych IHI z technologiami SAR firmy ICEYE zapewni Japonii suwerenny dostęp do krytycznych danych z obserwacji Ziemi, wzmacniając jej wiodącą rolę w pozyskiwaniu danych wywiadowczych z kosmosu.

Wizja IHI Corporation: Bezpieczeństwo i rozwój

Hiroshi Ide, Prezes i CEO IHI, wyraził swoje zadowolenie z podpisania porozumienia, podkreślając zaangażowanie firmy w budowanie bezpiecznego i stabilnego społeczeństwa.

„W IHI konsekwentnie dążymy do budowania bezpiecznego i stabilnego społeczeństwa, co stanowi trudne wyzwanie w dynamicznie zmieniającym się świecie. To przedsięwzięcie jest inwestycją w przyszłość naszej firmy.” – powiedział Ide.

Podkreślił, że współpraca z ICEYE umożliwi tworzenie nowej wartości dzięki zaawansowanym technologiom satelitarnym, odpowiadając na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego oraz szerokie spektrum wyzwań społecznych. IHI planuje wykorzystać pełny potencjał produkcyjny swojej grupy, aby stworzyć infrastrukturę, która stanie się niezbędnym aktywem dla społeczeństwa w najbliższej przyszłości.

Harmonogram realizacji projektu

Dwa z czterech pierwszych satelitów zostaną zmontowane i przetestowane w Japonii, a prace przygotowawcze są już prowadzone wspólnie przez obie firmy. Po pomyślnym zakończeniu fazy demonstracyjnej, IHI zamierza realizować zamówienia na kolejne 20 opcjonalnych satelitów etapami, począwszy od roku budżetowego 2026, z planowanym ukończeniem całej 24-satelitarnej konstelacji do końca roku budżetowego 2029.

Niniejsza umowa jest kontynuacją porozumienia o współpracy zawartego w maju 2025 roku, które dotyczyło wspólnego rozwoju konstelacji oraz uruchomienia krajowej produkcji satelitów w Japonii. Współpraca ta łączy technologię i zdolności szybkiego rozmieszczania satelitów SAR firmy ICEYE z doświadczeniem inżynieryjnym IHI, wspierając rozwój japońskiego przemysłu produkcyjnego i kosmicznego.