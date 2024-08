Republika Korei umacnia się w Australii. Hanwha otwiera w Australii zakład produkcyjny

Ministerstwo Obrony Australii ogłosiło, że firma Hanwha z Republiki Korei otworzyła Centrum Doskonałości Pojazdów Opancerzonych Hanwha (Hanwha Armored Vehicle Centre of Excellence - H-ACE) w Geelong w Australii. Oznacza to, że koreańska firma zbrojeniowa otworzyła tam pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny. Czy to początek długiego marszu koreańskich firm o kawałek tortu zbrojeniowego?

i Autor: Juliusz Sabak