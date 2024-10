Radosław Sikorski mówi o fabryce amunicji. „To jest dla mnie wysokim priorytetem”

Sikorski odpowiadał na pytania internautów podczas tzw. sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy w Polsce może powstać jak najszybciej nowa fabryka amunicji oraz czy nie jest zaniepokojony, że od wybuchu wojny na Ukrainie taka fabryka nie powstała. Szef MSZ powiedział, że ten temat jest dyskutowany prawie na każdym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady Ministrów.

"Też jestem sfrustrowany tym, że to tak długo działa, nie tylko w Polsce, w całej Europie to przestawianie przemysłu na tory już nie pokoju, tylko kryzysu, dzięki Bogu jeszcze nie wojny, idzie stanowczo zbyt powoli. Ukraińcy zrobili to szybciej od nas. Polska musi mieć własne fabryki amunicji, przysięgam państwu, że to jest dla mnie wysokim priorytetem" - zapowiedział Sikorski.