W spotkaniu na terenie GRUPY WB udział wzięli przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw sektora obronnego w Polsce, reprezentujący takie podmioty, jak:
- Polska Grupa Zbrojeniowa,
- GRUPA WB,
- AMZ Kutno,
- ICEYE Polska,
- PONAR Wadowice,
- Radiotechnika Marketing,
- Advanced Protection Systems,
- Creotech SA,
- LUBAWA,
- Teldat.
W toku rozmów podkreślono znaczenie systemowego wzmacniania potencjału krajowych przedsiębiorstw obronnych. Wskazywano, że rozwój sektora stanowi istotny element budowy zdolności państwa w obszarze bezpieczeństwa oraz wzmacniania jego bazy przemysłowej.
Budowa potencjału zamiast doraźnych działań
Przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na rolę stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, w tym w zakresie planowania zamówień publicznych, dostępu do instrumentów finansowych oraz uczestnictwa w programach europejskich.
Było to kolejne spotkanie w ramach platformy zacieśniającej współpracę firm państwowego i prywatnego sektora obronnego. Pierwsze odbyło się pod koniec lutego 2026 roku w siedzibie PGZ.
Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB