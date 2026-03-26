Przedstawiciele sektora obronnego spotkali się w Warszawie. Chodzi o przyszłość Polski

oprac. Karolina Modzelewska
2026-03-26 20:58

Polski przemysł obronny  stoi dziś w punkcie zwrotnym – o jego pozycji w Europie zdecydują najbliższe lata. W tym kontekście spotkali się w Warszawie najwięksi polscy producenci sektora tworzącego jeden procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski. Tematami rozmów była potrzeba profesjonalizacji współpracy branży i reprezentatywnego dialogu z administracją publiczną.

W spotkaniu na terenie GRUPY WB udział wzięli przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw sektora obronnego w Polsce, reprezentujący takie podmioty, jak:

  • Polska Grupa Zbrojeniowa,
  • GRUPA WB,
  • AMZ Kutno,
  • ICEYE Polska,
  • PONAR Wadowice,
  • Radiotechnika Marketing,
  • Advanced Protection Systems,
  • Creotech SA,
  • LUBAWA,
  • Teldat. 

W toku rozmów podkreślono znaczenie systemowego wzmacniania potencjału krajowych przedsiębiorstw obronnych. Wskazywano, że rozwój sektora stanowi istotny element budowy zdolności państwa w obszarze bezpieczeństwa oraz wzmacniania jego bazy przemysłowej. 

Polecany artykuł:

Polska zbrojeniówka widzi w SAFE rewolucję i miliardy na inwestycje. Firmy apel…

Budowa potencjału zamiast doraźnych działań

Przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na rolę stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, w tym w zakresie planowania zamówień publicznych, dostępu do instrumentów finansowych oraz uczestnictwa w programach europejskich. 

Było to kolejne spotkanie w ramach platformy zacieśniającej współpracę firm państwowego i prywatnego sektora obronnego. Pierwsze odbyło się pod koniec lutego 2026 roku w siedzibie PGZ.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB

