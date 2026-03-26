W spotkaniu na terenie GRUPY WB udział wzięli przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw sektora obronnego w Polsce, reprezentujący takie podmioty, jak:

Polska Grupa Zbrojeniowa,

GRUPA WB,

AMZ Kutno,

ICEYE Polska,

PONAR Wadowice,

Radiotechnika Marketing,

Advanced Protection Systems,

Creotech SA,

LUBAWA,

Teldat.

W toku rozmów podkreślono znaczenie systemowego wzmacniania potencjału krajowych przedsiębiorstw obronnych. Wskazywano, że rozwój sektora stanowi istotny element budowy zdolności państwa w obszarze bezpieczeństwa oraz wzmacniania jego bazy przemysłowej.

Budowa potencjału zamiast doraźnych działań

Przedstawiciele przemysłu zwrócili uwagę na rolę stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, w tym w zakresie planowania zamówień publicznych, dostępu do instrumentów finansowych oraz uczestnictwa w programach europejskich.

Było to kolejne spotkanie w ramach platformy zacieśniającej współpracę firm państwowego i prywatnego sektora obronnego. Pierwsze odbyło się pod koniec lutego 2026 roku w siedzibie PGZ.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB