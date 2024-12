Produkcja amunicji się rozkręci. Prezydent Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności do produkcji amunicji. Ustawa daje podstawy do przekazania środków na inwestycje w zdolności produkcyjne amunicji do Funduszu Inwestycji Kapitałowych; chodzi o przekazanie 3 mld zł.

