Pomoc jest większa niż sądzono. Niemcy rozszerzyły zakres zezwoleń na dostawy broni do Izraela 

Niemcy pozostają dla Izraela ważnym sojusznikiem zwłaszcza jeśli chodzi kwestie zbrojeniowe, może Berlin nie jest głównym dostawcą broni jak USA, ale odgrywa ważną rolę zwłaszcza przy produkcji okrętów podwodnych.

Dwa razy więcej niż sądzono

Na początku października pisaliśmy o tym, że w Bundestagu z okazji rocznicy ataku Hamasu na Izrael toczyła się debata, w czasie której głos zabrał sam kanclerz Olaf Scholz, który bronił wsparcia niemieckiego dla Izraela w postaci sprzedaży broni. W niemieckich mediach przebiło się jego słynne stwierdzenie: „dostarczaliśmy broń i będziemy ją dostarczać”. Wcześniej Niemcy od miesięcy nie wydawały żadnych nowych zezwoleń na eksport broni do Izraela. Jednak nowe fakty, które ujrzały światło dzienne, pokazują, że pomoc do Izraela płynie bardzo, ale to bardzo szerokim strumieniem. Według pozyskanych informacji na pytanie posła BSW Sevima Dagdelena, które jest dostępne dla agencji informacyjnej DPA od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tylko od sierpnia zezwolono na eksport uzbrojenia o wartości 94,05 mln euro Izraela. To ponad dwa razy więcej niż 45,74 mln euro, które Ministerstwo Gospodarki zgłosiło w zeszłym tygodniu Komisji Gospodarczej Bundestagu za cały rok do 13 października.

Polityk BSW S. Dagdelen nazwała eksport „nieodpowiedzialnym”.

„Dostarczając pomoc zbrojeniową Izraelowi, rząd pomaga i podżega do zbrodni wojennych w Gazie i Libanie, zamiast honorować wolę większości niemieckiego społeczeństwa dotyczącą embarga na broń” – mówił polityk.

Niemcy przeciwne sprzedaży broni do Izraela

Według niedawnego sondażu zdecydowana większość Niemców jest przeciwna dostawom broni do Izraela. W opublikowanej sondażu Forsa dla magazynu „Stern” 60 procent badanych sprzeciwiło się eksportowi broni do Izraela. Za sprzedażą głosowało jedynie 31 proc., niezdecydowanych było 9 proc.

Nie wszystko jest czarno-białe

Jak cytuje Die Welt minister spraw zagranicznych Annalene Baerbock, przestrzegała ona przed czarno-białym myśleniem w dyskusji na temat licencji na eksport broni dla Izraela. „To nie jest sprzeczność, ale dwie strony tego samego medalu: prawo do samoobrony zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym” - powiedziała polityk Zielonych na marginesie konferencji poparcia dla Libanu w Paryżu. W przypadku eksportu do krajów trzecich, takich jak Izrael, każda dostawa jest analizowana w ramach prawa humanitarnego, europejskiego i międzynarodowego. „Robimy to samo tutaj”.

Baerbock dopytywana dodała także, że należy dokonać rozróżnienia między bronią wojenną a innym sprzętem wojskowym. „Istnieje tu szeroki zakres, czasami chodzi o części zamienne. Dlatego zawsze są różne liczby, „ponieważ zależy to od różnych urządzeń obronnych”.

W ubiegłym roku rząd koalicyjny zatwierdził dostawy broni do Izraela o wartości 326,5 mln euro, w tym 20,1 mln euro broni. Większość zezwoleń na eksport pochodziła z okresu po ataku terrorystycznym na Izrael dokonanym przez Hamas 7 października. Jednak w pierwszych miesiącach tego roku drastycznie zmniejszono liczbę zezwoleń eskortowych na broń.

Jak wynikało z wcześniejszej odpowiedzi na pytanie parlamentarne, na dzień 21 sierpnia zatwierdzono jedynie dostawy o wartości 14,42 mln euro. Od początku marca aż do tego dnia nie był już dozwolony eksport broni – przypomina DPA. Lider opozycji Friedrich Merz (CDU) oskarżył rząd federalny o blokowanie wniosków eksportowych składanych przez firmy obronne, w tym dostaw amunicji i części zamiennych do czołgów.

Stany Zjednoczone są największym dostawcą broni dla Izraela, a za nimi plasują się Niemcy i Włochy. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Izrael zakupił 69 procent importowanego sprzętu obronnego z USA w okresie od 2019 r. do końca ubiegłego roku. Ponadto w pierwszej dziesiątce dostawców znajdują się Wielka Brytania, Francja i Hiszpania.