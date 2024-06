Ze względu na symbiozę wielu robotów saperskich z oferty instytutu ze specjalnymi pojazdami saperskimi oraz pojemnikiem przeciwwybuchowego, zdolnym powstrzymać detonacje ładunku o masie do 5 kg, PIAP wystawił wspólne stoisko ze spółką Jakusz S.A.

Było ono jednym z ciekawszych, choć trudnych do odnalezienia, wśród wielkich stoisk potężnych koncernów zbrojeniowych. Co nie znaczy, że zainteresowani do niego nie trafiali. Wręcz przeciwnie, odniosłem wrażenie ciągłego ruchu. Nawet pomimo tego, że ekspozycja była na otwartym powietrzu a pogoda nie rozpieszczała. Deszcz na zmianę z upałem gościł na kompleksie wystawowym Eurosatory.

Prędkość maksymalna robota to 10 km/h, masa własna to 250 kg a udźwig maksymalny to 200 kg (zależny od rodzaju terenu i misji). Jest to więc kompaktowy pojazd o sporych możliwościach i niezłej dzielności terenowej. Co ciekawe IBIS może być sterowany z konsoli znacznie większego robota bojowego PIAP HUNTeR.

To platforma bojowa wielkości sporego samochodu, również była testowana przez Podhalańczyków. Jej parametry robią wrażenie. 4 tony masy własnej, 470 cm długości, 220 cm szerokości, rozstaw osi 220 cm. Spora Bryła i lekkie opancerzenie powodują, że pojazd może stanowić ruchomą osłonę dla żołnierzy, którym towarzyszy i może wspierać ich ogniem.

Na Eurosatory 2024 pokazano HUNTeRa w dokładnie takiej samej konfiguracji, jaka testowało wojsko polskie i z oznaczeniami wojsk lądowych na burtach. Maszyna była uzbrojona w moduł sterowany zdalnie ZMU-3 firmy AREX, należącej do Grupy WB. Moduł posiada stabilizowaną głowicę optoelektroniczną i uzbrojenie, które stanowi karabin maszynowy kalibru 12,7.

Pojazd posiada wiele ciekawych zdolności, w tym możliwość retransmisji sygnału łączności lub sterowania innymi robotami, takimi jak IBIS. Widać więc, że PIAP podczas Eurosatory stara się łączyć produkty znane klientom zagranicznym i nowe, tworzące z nimi wspólny system.