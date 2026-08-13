Polska Grupa Zbrojeniowa aktywnie tworzy krajowy wkład w europejską tarczę antybalistyczną, integrując sektor publiczny, prywatny i naukowy.

Dzięki doświadczeniom z programów Wisła i Narew, nasz kraj dysponuje zaawansowanymi technologiami, kluczowymi dla obrony przeciwrakietowej.

Jakie konkretne rozwiązania Polska może wnieść do strategicznej obrony Europy i jak to wpłynie na bezpieczeństwo regionu?

PGZ łączy potencjał polskiego przemysłu i nauki

Polska posiada zaawansowane doświadczenia wynikające z budowy wielowarstwowego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej, obejmującego programy Wisła, Narew i Pilica+. W ich ramach krajowy przemysł rozwinął kompetencje między innymi w zakresie radiolokacji, systemów dowodzenia, łączności i bezpiecznej wymiany danych, integracji sensorów i efektorów, wyrzutni, elementów pocisków rakietowych oraz zabezpieczenia technicznego i logistycznego. Zdolności te stanowią podstawę polskiego wkładu technologicznego i przemysłowego w rozwój europejskiej obrony antybalistycznej.

– Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło przegląd kompetencji polskiego przemysłu w obszarze obrony antybalistycznej. Wiemy, że krajowe podmioty posiadają zdolności w zdecydowanej większości obszarów potrzebnych do budowy takiego systemu, ale chcemy tę mapę dalej poszerzać i uszczegóławiać. Doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, że pociski balistyczne należą dziś do najpoważniejszych, najtrudniejszych i najdroższych do zwalczania zagrożeń. Dlatego kluczowe jest rozwijanie własnych technologii, zdolności produkcyjnych i jak największej niezależności w obszarze obrony przeciwrakietowej – powiedział Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

PGZ pełni w przedsięwzięciu rolę integratora, łącząc kompetencje spółek Grupy z potencjałem prywatnych przedsiębiorstw, uczelni i instytutów badawczych. Zadaniem PGZ jest zbudowanie jednego zespołu polskiego przemysłu obronnego, działającego na zasadach partnerskich i zdolnego do zaproponowania wspólnych rozwiązań.

Wisła, Narew i Pilica+ bazą krajowych kompetencji

– Naszą rolą jest zbudowanie jednego zespołu polskiego przemysłu obronnego, w którym spółki państwowe, przedsiębiorstwa prywatne oraz przedstawiciele nauki będą współpracować na partnerskich zasadach. PGZ integruje ten potencjał i koordynuje prace. Chcemy wykorzystać najlepsze kompetencje dostępne w Polsce – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A. – Doświadczenia zdobyte przez PGZ w programach Wisła, Narew i Pilica+ pokazują, że polski przemysł posiada kompetencje niezbędne do udziału w najbardziej złożonych projektach obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Mamy rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane w nowych systemach, ale żaden podmiot nie zbuduje tak zaawansowanego rozwiązania samodzielnie. Dlatego chcemy połączyć doświadczenie spółek PGZ z technologiami rozwijanymi przez przedsiębiorstwa prywatne, uczelnie i instytuty badawcze – powiedział Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes zarządu PGZ S.A.

🛡️🇵🇱 Wspólnie o polskich technologiach dla obrony antybalistycznejW czwartek, 13 sierpnia, o godz. 9:00 w Warszawie oraz w formule zdalnej spotkają się przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego i środowiska naukowego. ➡️ Cel? Rozmowa o potencjale Polski i możliwości… pic.twitter.com/EaINvlbtEh— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) August 13, 2026

Efektem współpracy ma być utworzenie trwałego zespołu przemysłowo-naukowego, który będzie wspólnym partnerem dla rządu i Ministerstwa Obrony Narodowej. Zespół ma wypracować jeden głos polskiego przemysłu oraz określić, jakie rozwiązania Polska może wnieść do europejskiego projektu tarczy antybalistycznej.

Prace obejmą:

przygotowanie szczegółowej mapy kompetencji publicznego i prywatnego przemysłu obronnego, uczelni oraz instytutów badawczych;

wskazanie gotowych technologii i rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane w europejskim systemie;

identyfikację obszarów wymagających uzupełnienia lub dalszych prac badawczo-rozwojowych;

określenie zasad partnerskiej współpracy oraz podziału ról pomiędzy uczestnikami;

ocenę możliwości stworzenia nowych, wspólnie rozwijanych produktów w obszarze obrony antybalistycznej.

Lista podmiotów uczestniczących w pracach pozostaje otwarta i będzie uzupełniana o kolejnych partnerów posiadających istotne kompetencje.

Partnerska współpraca przemysłu państwowego i prywatnego ma umożliwić Polsce wniesienie do europejskiej tarczy antybalistycznej gotowych technologii, zdolności możliwych do szybkiego wykorzystania oraz rozwiązań rozwijanych na potrzeby przyszłego systemu. Polski wkład będzie komplementarny wobec programów Wisła, Narew i Pilica+ oraz będzie wzmacniał krajowe zdolności w zakresie wielowarstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Na podstawie informacji prasowej PGZ