Polska delegacja w Turcji. MON i MAP „szukają sprawdzonych partnerów”

Sekretarze stanu Marcin Kulasek z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) przekazał na X, że przedstawiciele z MAP wraz z osobami z ministerstwa obrony narodowej i przemysłu zbrojeniowego odbyli roboczą wizytę w Turcji. Jak napisał minister Kulasek: „ministrowie MAP i MON razem z przemysłem szukają sprawdzonych partnerów do rozwoju sektora obronnego”. Czy to początek szerzej współpracy polsko-tureckiej? Co może zaoferować Turcja?

i Autor: Marcin Kulasek / X Polska delegacja z MON i MAP w Turcji