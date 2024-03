Oba typy maszyn prezentują się w powietrzu bardzo atrakcyjnie, a jednocześnie diametralnie się od siebie różnią. Mimo że powstały w podobnym okresie, różni je bardzo wiele. Również to, że o ile polskie F-16C Jastrząb pozostaną jeszcze długo w służbie, to Mirage 2000 są we Francji sukcesywnie zastępowane przez równie ciekawie wyglądające, ale znacznie nowocześniejsze samoloty wielozadaniowe Rafale. Obie konstrukcje pochodzą od francuskiego koncernu Dassault Aviation.

Mirage 2000 był przez długie lata podstawową maszyną myśliwską i wielozadaniową francuskiego lotnictwa, ale też dobrym produktem eksportowym. Wprowadzony do służby w 1983 roku jako następca bardzo udanego Mirage III. Zbudowany w układzie delta, jednosilnikowy samolot z cyfrowym sterowaniem fly-by-wire okazał się konstrukcją bardzo udano i łatwo adoptowalną do różnych zadań. Jedny z nich jest przenoszenie franuckisje broni jądrowej w postaci pocisków ASMP i nosi oznaczenie Mirage 2000N (Nucléaire). Oprócz Francji Mirage 2000 eksploatuje 8 krajów na całym świecie.

Produkowany od 1977 roku F-16 również posiadają jeden silnik i sterowanie cyfrowe fly-by-wire, jednak powstały w nieco innej koncepcji aerodynamicznej w któej klasyczne skośne skrzydła przechodzą płynnie w kadłub maszyny. Pierwszą seryjie produkowaną wersją był F-16A, który zaskakiwał m.in. położeniem drążka, który zamiast znajdować się pośrodku ma postać umieszczonego z prawej strony joisticka. Ułatwia to sterowanie podczas dużych przeciążeń.

Polskie F-16C Block 52+ należą do jednych z najnowszych w Europie, ale już niebawem zdeklasują je Słowackie F-16 Block 70. To najnowszy wariant, wyposażony w wiele rozwiązań stosowanych w samolotach 5. generacji, takich hak F-35 i F-22. Należy spodziewać się, że polskie F-16 przejdą w najbliższym czasie modernizację do nowszego standardu, która jest niezbędna w ramach tak zwanego Mid Life Upgrade (MLU) i osiągną podobny poziom do F-16V. Jest to wariant modernizacji F-16C/D do standardu wspólnego z F-16 Block 70.