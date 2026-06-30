PGZ zmodernizuje ukraińskie F-16 i MiG-29? Rozmowy trwają

Współpraca pomiędzy PGZ a ukraińskimi producentami uzbrojenia ma już ugruntowane podstawy. Adam Leszkiewicz przypomniał, że na początkowym etapie koncentrowała się ona na sprzęcie pancernym. Kluczowym elementem było wówczas pozyskanie przez Ukrainę samobieżnych armatohaubic Krab, produkowanych przez Hutę Stalowa Wola.

Obecnie partnerstwo ewoluuje, obejmując bardziej zaawansowane systemy lotnicze. Prezes PGZ podkreślił:

„Obecnie rozmawiamy również o wsparciu, naprawach i obsłudze serwisowej ukraińskich samolotów F-16 oraz MiG-29 przekazanych Ukrainie przez partnerów. Ponadto już współpracujemy przy produkcji wybranych komponentów do amunicji i pocisków rakietowych dla ukraińskiej armii”.

Nowe kierunki: Drony i transfer technologii

Równolegle do istniejących projektów, Polska Grupa Zbrojeniowa aktywnie poszukuje nowych obszarów współpracy z Ukrainą. Przykładem jest niedawno podpisane memorandum o współpracy z ukraińską firmą zbrojeniową TAF Industries. Jak zaznaczył Adam Leszkiewicz,

„Widzimy perspektywy współpracy z tą ukraińską firmą w obszarze bezzałogowych statków powietrznych i liczymy na porozumienie zarówno w sprawie transferu technologii, jak i wspólnej produkcji”.

Podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026) w Gdańsku, podpisano ponad 30 umów o łącznej wartości przekraczającej 1,5 mld euro. Dotyczyły one różnorodnych projektów odbudowy. Oprócz kwestii zbrojeniowych, Kijów i Warszawa uzgodniły również współpracę na rzecz rozwiązania problemu długich kolejek na granicy, co jest istotnym aspektem usprawniającym przepływ towarów i ludzi między dwoma krajami.

Pomoc Polski dla Ukrainy

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, Polska stała się jednym z kluczowych militarnych sojuszników Ukrainy, przekazując znaczną ilość uzbrojenia o wartości przekraczającej 18 mld złotych. Zgodnie z oficjalnymi raportami, do połowy 2024 roku na Ukrainę trafiło łącznie 318 czołgów z polskich zasobów. Przekazany sprzęt obejmował: czołgi T-72 (ponad 280 sztuk); czołgi PT-91 Twardy (co najmniej 60 sztuk); czołgi Leopard 2A4 (14 sztuk). Oprócz czołgów, na Ukrainę trafiło 586 innych pojazdów opancerzonych. W tej liczbie znalazły się przede wszystkim bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz kołowe transportery opancerzone Rosomak.

Polska przekazała także systemy artyleryskie. Łącznie nasz kraj przekazała 137 różnego typu systemów artyleryjskich jak armatohaubice Krab; samobieżne haubice 2S1 Goździk; wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad oraz moździerze samobieżne Rak.

Poza tym przekazano myśliwce MiG-29 (ok. 14 sztuk); śmigłowce Mi-24 (10 sztuk); przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun; drony i amunicja krążąca; Amunicję ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru, w tym artyleryjskiej (122 mm, 152 mm, 155 mm) i strzeleckiej; Ukraińscy żołnierze otrzymali m.in. polskie karabinki Grot, granatniki, hełmy, kamizelki kuloodporne i sprzęt medyczny.