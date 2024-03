PGZ z nowym prezesem. Rada nadzorcza zatwierdziła kandydaturę

Wiceszef MAP pytany w Polskim Radiu 24, czy udało się już coś zdecydować w kwestii nowego zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, odpowiedział: "Rada (nadzorcza - PAP) się odbyła wczoraj (...), zarząd zostanie wyłoniony na najbliższym posiedzeniu, wczoraj (...) prezes został wyłoniony".

Jak przekazało Polskie Radio 24 nowym prezesem został Krzysztof Trofiniak. Według Polskiego Radia 24 "Nowy prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej to ekspert, doświadczony w pracy w polskiej zbrojeniówce. Był m.in. prezesem Huty Stalowa Wola oraz - do 2015 roku - wiceprezesem PGZ. Z tej funkcji odwołała go Rada Nadzorcza wyłoniona w czasach rządów PiS". Portal dodaje, że obsadzenia cały czas pozostają jeszcze cztery stanowiska członków zarządu PGZ.

Teraz wyłoniony prezes musi zostać zaopiniowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Kongres 590 - Sebastian Chwałek, prezes PGZ

Od 20 lutego, kiedy rada nadzorcza PGZ odwołała prezesa, wiceprezesa i członków zarządu, do pełnienia obowiązków prezesa oddelegowano prof. Tomasza Siemiątkowskiego.

Jak podano na e-stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, koncern skupia ponad 50 spółek oraz ma udziały w 32 innych (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii).

PO/PAP