PGZ odpowiada na reportaż o dronach. „Wydźwięk materiału może wprowadzać w błąd”

Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała w komunikacie prasowym w związku z emisją programu „Sekielski wieczorową porą”, który ukazywał naruszenie stref bezpieczeństwa w spółkach wchodzących w skład PGZ, że „wydźwięk tego materiału może wprowadzać w błąd opinię publiczną”. Jest to odpowiedź na zarzuty dotyczące rzekomej bierności służb w obliczu incydentów z bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP).

PGZ stanowczo zaznacza, że „wbrew informacji zawartej w materiale służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w każdej z wymienionych spółek zareagowały na stwierdzenie naruszenia systemu ochrony”. Podkreślono, że po wykryciu drona w strefie niedopuszczonej do lotów, „powiadomione zostały odpowiednie służby, które obecnie prowadzą czynności wyjaśniające”. Oznacza to, że procedura bezpieczeństwa zadziałała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dlaczego strefy zbrojeniowe są kluczowe dla bezpieczeństwa?

Teren spółek zbrojeniowych jest miejscem o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Z tego powodu jest on objęty szczególnymi regulacjami, które obejmują zarówno ochronę fizyczną, jak i ograniczenia w zakresie wykonywania lotów BSP. Te rygorystyczne zasady mają na celu zapewnienie maksymalnej ochrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym nieautoryzowanymi lotami dronów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa lub innych działań zagrażających bezpieczeństwu.

MSPO 2025: PGZ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Jako Grupa stosujemy dostępne środki, by utrzymać poziom bezpieczeństwa zakładów na najwyższym możliwym poziomie” – informuje PGZ. Ze względu na zachowanie skuteczności procedur, Polska Grupa Zbrojeniowa nie podaje szczegółów dotyczących swojego systemu bezpieczeństwa. Jest to standardowa praktyka w sektorze obronnym, mająca na celu uniemożliwienie potencjalnym intruzom poznania słabych punktów systemu.

Konsekwencje naruszenia stref zakazu lotów

Wykonywanie lotów w strefach objętych zakazem, bez uprzedniego uzyskania stosownych zezwoleń, stanowi złamanie obowiązującego prawa. Takie działania są traktowane bardzo poważnie, ponieważ mogą zagrażać poufności informacji, integralności infrastruktury krytycznej oraz ogólnemu bezpieczeństwu państwa. Organy ścigania prowadzą czynności wyjaśniające w każdym przypadku naruszenia tych stref, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla osób odpowiedzialnych za nielegalne loty.

Polska Grupa Zbrojeniowa apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów dotyczących lotów dronów, szczególnie w okolicach obiektów o strategicznym znaczeniu.