Spis treści

Według SIPRI obroty 100 największych producentów broni spadły w ubiegłym roku o 3,5 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, osiągając wartość 597 mld dolarów.

W opracowaniu podkreślono, że niedobory siły roboczej, rosnące koszty i zakłócenia łańcuchów dostaw po pandemii, zaostrzone przez wojnę w Ukrainie, spowodowały gwałtowny spadek przychodów amerykańskich koncernów zbrojeniowych. W rezultacie, producenci broni, także w Europie, nie byli wstanie stanie zwiększyć swoich mocy produkcyjnych na tyle, aby zaspokoić popyt.

"Od tego roku (2023) przychody firm zbrojeniowych w USA oraz Europie mogą zacząć rosnąć, wiele z nich podpisało nowe kontrakty, głównie na amunicję" - podkreśliła szefowa programu badawczego SIPRI Lucie Beraud-Suderau.

PPłk Korowaj o tym, co musi otrzymać Ukraina, by wygrać z Rosją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przychody z broni w USA spadają z powodu wyzwań produkcyjnych

Jak czytamy w raporcie SIPRI „przychody z broni 42 amerykańskich firm z pierwszej setki spadły o 7,9 procent do 302 miliardów dolarów w 2022 roku. Stanowiły one 51 procent łącznych przychodów z broni w pierwszej setce. Spośród 42 amerykańskich firm 32 odnotowały spadek przychody z broni rok do roku” W raporcie zwraca się uwagę, że problemy amerykańskich firm są spowodowane problemami w łańcuchu dostaw i niedobory siły roboczej wynikające z pandemii Covid-19. Jednak nowe zamówienia i zyski związane z wojną na Ukrainie dla dużych amerykańskich firmy, w tym Lockheed Martin i Raytheon Technologies będą widocznie za dwa lub trzy lata.

Azja i Bliski Wschód

Z opublikowanego w Sztokholmie raportu wynika, że z rosnącym zapotrzebowaniem na broń w 2022 roku lepiej poradziły sobie koncerny zbrojeniowe w Azji, Oceanii oraz na Bliskim Wschodzie. Jak podkreślono, opierają się one w dużej mierze na lokalnych łańcuchach dostaw oraz mają zapewnione regularne rządowe zamówienia. Korea Południowa oraz Izrael to przykłady krajów, których moce produkcyjne są „stale gotowe”. Znacznie wzrosły, o 22 proc. względem 2021 roku, przychody firm tureckich, a producent dronów wojskowych Bayraktar po raz pierwszy awansował na listę 100 największych firm zbrojeniowych.

Republika Korei

Kraj, który może Polskę interesować ze względu na duże zamówienia zbrojeniowe przeżywa dobre prognozy jednak są zauważalne spadki. Jak wynika z raportu SIPRI „łączne przychody z broni czterech południowokoreańskich firm z pierwszej setki spadły o 0,9%, głównie w wyniku spadku o 8,5% odnotowanego przez największego producenta broni w kraju, firmę Hanwha Aerospace. Dwie południowokoreańskie spółki odnotowały wzrost przychodów, w szczególności LIG Nex1”. Przewiduje się że południowokoreańskie firmy prawdopodobnie odnotują w nadchodzących latach wzrost przychodów w związku ze wzrostem zamówień po podpisaniu dużych kontraktów zbrojeniowych z Polską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Europa

W 2022 roku wśród europejskich producentów broni sprzedaż zwiększyły zakłady w Niemczech, Norwegii oraz Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa odnotowała wzrost przychodów o 14 proc., korzystając na modernizacji polskiego wojska. Według sprawozdania finansowego za 2022 rok, polski koncern zbrojeniowy uzyskał ponad 8,35 mld złotych przychodów ze sprzedaży, z czego 1,48 mld zł stanowi eksport. Największe przychody z eksportu są dzięki sprzedaży haubic Krab na Ukrainę.

Chiny

W 2022 r. Chiny stanowiły drugi co do wielkości udział w łącznych przychodach z broni Top 100 według kraju, na poziomie 18 procent. Łączne przychody z broni ośmiu chińskich firm zbrojeniowych w rankingu wzrosły o 2,7 procent do 108 miliardów dolarów.

Rosja

Niestety tajemnicą są obecnie dane z rosyjskich firm, tylko dwie rosyjskie firmy zostały uwzględnione w rankingu Top 100 za 2022 rok. Ich łączne przychody ze sprzedaży broni spadły o 12% do 20,8 mld USD. Przejrzystość wśród rosyjskich firm nadal spada. Pomimo tego, że Rostec jest podmiotem holdingowym bez bezpośredniej zdolności produkcyjnej, został uwzględniony w rankingu 2022 jako zamiennik dla kontrolowanych przez niego firm.

PM/PAP/SIPRI