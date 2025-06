„Od zawsze ciągnęło mnie w stronę wojska”. Student LAW o uczelni

W 2025 roku Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie świętuje 100-lecie istnienia legendarnej Szkoły Orląt. Od powstania w 1925 roku w Grudziądzu, przez przenosiny do Dęblina w 1927, aż po dziś, uczelnia kształci elity polskiego lotnictwa wojskowego. Z tej okazji Portal Obronny postanowił przeprowadzić z osobami z LAW serie wywiadów. W tym odcinku rozmawialiśmy ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej — kapral podchorąży Zuzanną Enerlich, studentką LAW oraz Andrzejem Burczakiem, studentem cywilnym uczelni.

Jak powiedziała kapral podchorąży Zuzanna Enerlich, studenta LAW:

„Ja jestem na specjalizacji planowanie i organizacja transportu lotniczego w Instytucie Logistyki i Transportu (…) Zdecydowałam się na tą specjalność, bo od małego byłam dobra w organizowaniu. Logistyka to było, to co chciałam robić. Bardzo się cieszę, że jestem na tym kierunku. W przyszłości chce swoją pracę wiązać z logistyką i transportem lotniczym oczywiście”.