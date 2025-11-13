Odpowiedź na pilne potrzeby obronne. PGZ i Frankenburg Technologies nawiązują współpracę

Współpraca między PGZ a Frankenburg Technologies jest bezpośrednią odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia przewagi operacyjnej w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. Jak podkreśla Arkadiusz Bąk, pierwszy wiceprezes zarządu PGZ S.A.,

„Polska Grupa Zbrojeniowa rozwija swoje możliwości w zakresie obrony powietrznej, odpowiadając na dynamicznie zmieniające się zagrożenia”.

Partnerstwo to ma podwójne znaczenie – z jednej strony PGZ zyska nowe kompetencje i wartościowego partnera, z drugiej zaś zacieśni współpracę z Estonią, co jest kluczowe dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

"Mur dronów" – wspólna inicjatywa obronna

Jednym z głównych celów tej współpracy jest przeciwdziałanie i neutralizowanie rosnącego zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, w szczególności w ramach inicjatywy „muru dronów”, której przewodzą regionalni partnerzy. Kusti Salm, prezes Frankenburg Technologies, zaznaczył, że „Integracja "ściany dronów" musi rozpocząć się teraz, jeśli chcemy być gotowi na czas”. Obie firmy podzielają podejście priorytetowego traktowania lokalnych projektów, które wzmacniają przemysł obronny, jednocześnie pozostając otwartymi na europejską współpracę i wspólne inicjatywy obronne.

🤝 Podpisujemy umowę o współpracy z @FrankenburgTech. ✅ Cel → współpraca przy zaawansowanych systemach zwalczania bezzałogowych statków powietrznych i rozwiązaniach obrony powietrznej, szczególnie w ramach inicjatywy #MurDronów.Wspólnie wzmacniamy wschodnią flankę @NATO 💪 pic.twitter.com/xOluugdkzI— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) November 13, 2025

Kluczowe obszary współpracy i produkcja

Zgodnie z podpisaną umową, PGZ i Frankenburg skoncentrują się na kilku kluczowych obszarach:

Integracja systemów rakietowych Frankenburga z platformami PGZ.

Prowadzenie wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych.

Wymiana wiedzy między polskimi i estońskimi ekspertami.

Przyszła integracja operacyjna technologii Frankenburga z systemami obrony powietrznej PGZ.

Co więcej, w ramach fazy planowania, strony uzgodniły utworzenie lokalnych zdolności produkcyjnych pocisków rakietowych do 10 000 sztuk rocznie. To zapewni zrównoważoną produkcję i szybkie uzupełnianie zapasów, co jest niezwykle ważne w kontekście potencjalnych konfliktów.