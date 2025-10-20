Obronność może napędzać gospodarkę, ale MŚP potrzebują wsparcia

• Prezes BCC podkreśla konieczność akcji informacyjno-doradczej dla MŚP i uproszczenia procedur wniosków.

• Obecnie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności korzysta ok. 30 dużych firm powiązanych z Polską Grupą Zbrojeniową.

• Polska planuje na obronność w przyszłym roku ok. 200 mld zł z budżetu i FWSZ oraz 43,7 mld euro z unijnego mechanizmu SAFE.

• BCC wskazuje, że dalszy rozwój wymaga inwestycji w nowe technologie i sztuczną inteligencję, bo tradycyjne motory wzrostu są niewystarczające.

Współpraca pomiędzy państwem i biznesem powinna zostać zacieśniona

Prezes Business Centre Club przyznał, że choć w najbliższych latach uruchomione zostaną miliardy złotych na obronność kraju, to małe i średnie firmy z nich nie skorzystają, ponieważ nie mają wiedzy o działaniu mechanizmów przyznawania czy rozliczania tych pieniędzy.

- Niezbędne jest uruchomienie akcji informacyjno-doradczej dla MŚP (małej i średniej przedsiębiorczości), a także uproszczenie i skrócenie procedur rozpatrywania wniosków - powiedział Goliszewski w rozmowie z PAP podczas konferencji BCC For The Future.

Dodał, że obecnie z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (KPO) czy ze środków budżetowych korzysta ok. 30 dużych firm powiązanych z Polską Grupą Zbrojeniową.

- PGZ mogłaby stać się koordynatorem dla znacznie większej liczby przedsiębiorców, wciągając je do procesów produkcji – ocenił.

Dodał, że w dziedzinie obronności współpraca pomiędzy państwem i biznesem powinna zostać zacieśniona.

Goliszewski przypomniał, że tylko z KPO, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, np. na infrastrukturę krytyczną (np. schrony, magazyny, obiekty opieki medycznej, zabezpieczenia sieci energetycznych), a także m.in. na sprzęt inżynieryjny, medyczny, leki czy rozwiązania teleinformatyczne, zostało już przeznaczone ponad 26 mld zł.

Ponadto w przyszłym roku na obronność Polski ze środków budżetu państwa i Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) planuje się wydatkowanie ok. 200 mld zł. Do tego mają też dojść środki z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE, z którego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro.

Według harmonogramu zamieszczonego na stronie KE, kraje, które chcą skorzystać z preferencyjnych pożyczek w ramach SAFE, mają dostarczyć krajowe plany inwestycji obronnych. W następnym kroku, do stycznia 2026 r., Rada UE ma przyjąć decyzje wdrażające SAFE, a już do lutego ma nastąpić negocjacja umów pożyczkowych na te inwestycje i uruchomienie prefinansowania.

Proces deregulacji idzie w dobrym kierunku, ale jego efekty są niewystarczające

Jacek Goliszewski, pytany o kondycję polskiego biznesu w czasach dużej niepewności geopolitycznej i konieczności wprowadzania ciągłych zmian, powiedział, że „otoczenie prawno-regulacyjne kształtowane w Polsce nie do końca odpowiada potrzebom firm”. Przypomniał, że BCC od dwóch lat apeluje o reformę systemu podatkowego i zniesienie obciążeń sprawozdawczo-raportowych.

- Firmowany przez rząd proces deregulacji idzie w dobrym kierunku, ale jego efekty są niewystarczające - ocenił.

Powiedział, że koszty kredytów czy energii są jednymi z najwyższych w Europie, co skutecznie zniechęca przedsiębiorców do rozszerzania działalności. Inwestycje firm od wielu lat są na krytycznie niskim poziomie, wynoszącym 17,3 proc. w stosunku do PKB, podczas gdy np. na Węgrzech czy w Czechach to jest około 27 proc. - mówił.

Prezes BCC przyznał, że co prawda Polska awansowała w tym roku do 20 największych gospodarek świata dzięki konsumpcji wewnętrznej i dostępności taniej siły roboczej, ale - jak zaznaczył - te motory wzrostu są już niewystarczające.

- Do dalszego rozwoju i utrzymania konkurencyjności niezbędne są inwestycje w nowe technologie i sztuczną inteligencję - wskazał.

BCC to organizacja pozarządowa, która zrzesza polskich przedsiębiorców i pracodawców. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Działalność BCC obejmuje organizację szkoleń, konferencji i konkursów, takich jak „Lider Polskiego Biznesu”. Założycielem Klubu i jego pierwszym prezesem w latach 1991-2022 był Marek Goliszewski...

(abe)