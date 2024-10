Pocisk naddźwiękowy, którego nazwa nie jest obecnie znana, powstał w ramach projektu uruchomionego w 2022 roku przez koreańską Agencję ds. Rozwoju projektów Obronnych (ang. Agency for Defense Development – ADD). W jego opracowanie zaangażowane są firmy takie jak Hanwha Aerospace i Korean Aerospace Industries.

Rakieta napędzana jest silnikiem strumieniowym, podobnie jak np. pociski powietrze-powietrze Meteor, co zapewnia dużą prędkość i wysokie parametry lotu. Ten układ napędowy łączy zalety silników odrzutowych i rakietowych. Posiada niewiele ruchomych części, a powietrze sprężane jest dzięki odpowiedniej konstrukcji kanału wlotowego. Co prawda wymaga, aby obiekt z takim napędem poruszał się już z odpowiednią prędkością, aby uzyskać dostateczny poziom sprężania, ale nie jest to problem dla broni używanej przez samolot odrzutowy.

Taka konstrukcja nie tylko upraszcza budowę silnika, ale też znacznie zmniejsza jego masę i wymiary w porównaniu z tradycyjnymi silnikami odrzutowymi. Jest to istotna zaleta w przypadku pocisku rakietowego, która zwiększa jego zasięg i ładunek użyteczny.

Koreański pocisk ma osiągać prędkość 2,5 Macha i zasięg 300 km. Oznacza to, że ma tym dystansie osiągnie cel w ciągu poniżej 5 minut. Dzięki wysokiej prędkości i planowanym cechom obniżającym sygnaturę radarową będzie on trudny do strącenia.

Inną godną uwagi cechą tego pocisku jest jego modułowa konstrukcja, która umożliwia zastosowane różnego typu głowic bojowych. Planowany jest zarówno wariant powietrze-ziemia jak też wersja przeciwokrętowa. System naprowadzania ma łączyć radar i sensor optoelektroniczny działajacy w świetle widzialnym i podczerwonym, co zwiększy precyzję i odporność na zakłócenia oraz warunki pogodowe. Obecnie nie jest znana masa głowicy ani całego pocisku, natomiast z informacji udzielonych przez ADD wynika, że platformą testową będzie FA-50.

Tym samym wskazano, że FA-50 Block 20 będą jednym z nosicieli tego typu pocisków, co z pewnością wpłynie na atrakcyjność tej maszyny dla nabywców zagranicznych. Większość obecnie oferowanych maszyn, w tym myśliwce wielozadaniowe, uzbrojonych jest w poddźwiękowe pociski manewrujące.