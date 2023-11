Maszyna powstała w ramach programu Long Range Strike Bomber (LRS-B), który ruszył w 2011 roku, a w 2015 roku do jego realizacji wybrano koncern Northrop Grumman. Wartość programu szacowano na ponad 240 mld dolarów. W projektowaniu i testowaniu, najpierw koncepcji, a potem projektu samolotu, bardzo szeroko używano zaawansowane środowiska wirtualne. Niezliczoną liczbę testów i modyfikacji przeprowadzono, używając symulacji komputerowych, aby maksymalnie dopracować samolot, zanim zostanie on zbudowany realnie. Obecnie lata pierwszy prototyp, a kolejne 5 znajduje się w różnych fazach budowy. Wszystkie te maszyny, po zakończeniu testów zakładowych, mają stanowić grupę testową dla zespołu US Air Force, który będzie realizował testy wojskowe w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii.

Konstrukcja jest dość ambitna, gdyż obejmuje stworzenie trudnowykrywalnych, międzykontynentalnych bombowców strategicznych, zdolnych do przenoszenia broni konwencjonalnej i jądrowej. Mają one w pierwszej kolejności zastąpić całkowicie bombowce B-1B Lancer i B-2 Spirit. Zostaną one wycofane ze służby do połowy przyszłej dekady. Dłużej, bo nawet do roku 2050, mają być eksploatowane znacznie od nich starsze B-52J Stratofortress. Jednak i one zostaną w końcu wyparte przez B-21A Raider. US Air Forces zamówiły wstępną partię 21 maszyn seryjnych, planując pozyskać co najmniej 100 samolotów tego typu.

Pierwszy lot prototypu B-21 A Raider miał miejsce 10 listopada 2023 roku. Maszyna w towarzystwie myśliwca F-16 wystartowała z lotniska w Palmdale, gdzie znajdują się zakłady koncernu Northrop Grumman. Bombowiec w tej historycznej chwili sfotografował spotter lotniczy Matt Hartman, którego krótkie nagranie obiegło cały świat i było wielokrotnie kopiowane, niestety nie zawsze ze wskazaniem źródła.

Wszystkie 6 egzemplarzy przedseryjnych samolotu B-21 Raider ma trafić na testy w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Pierwszą jednostką uzbrojoną w nowe samoloty ma być 28th Bomb Wing (28. Skrzydło Bombowe) z Bazy Lotniczej Ellsworth w Południowej Dakocie. Należy ono do Air Force Global Strike Command (AFGSC) i jest uzbrojone w samoloty B-1B Lancer.

Bombowiec B-21A Raider ma więc stać się niebawem kluczowym elementem amerykańskiej triady odstraszania nuklearnego. Będzie także zdolny do przeprowadzania konwencjonalnych ataków rakietowych i bombowych, jak samoloty które ma zastąpić. W obecnej chwili nie ma zbyt wielu dostępnych informacji na temat nowej, strategicznej maszyny amerykańskiego lotnictwa.

Wiadomo, że samolot jest powstł zgodnie z koncepcją latającego skrzydła i jest nieco mniejszy niż B-2 Spirit. Prawdopodobnie napędzany dwoma silnikami turboodrzutowymi i w dużym stopniu oparty na udoskonalonych rozwiązaniach stosowanych w pierwszym strategicznym bombowcu stealth. Posiada zdolność do tankowania w powietrzu, a całe uzbrojenie przenosić będzie w wewnętrznej komorze bombowej. Mają je stanowić w przyszłości m.in. trudnowykrywalne pociski manewrujące dalekiego zasięgu AGM-181 LRSO (ang. Long-Range Stand-Off) z głowicami jądrowymi, nad którymi pracuje koncern Raytheon Missiles & Defense.