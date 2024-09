Dlaczego uważam, że ta decyzja jest istotna? Po pierwsze, postępowania w tym temacie trwały od 2016 roku i nareszcie zakończyły się sukcesem. Jest nim zamówienie 8 systemów w ramach zamówienia podstawowego oraz kolejnych 7 systemów w ramach prawa opcji.

Systemy radarowe Drawa mają zastąpić obecnie wykorzystywane na lotniska wojskowych systemy oparte na radarach typu Avia-W, które stanowiły standard jeszcze w czasach Układu Warszawskiego. Były one dostarczane do wojska w latach1985-1991, co znaczy, że w nieprzerwanej eksploatacji są od ponad 30 lat. Dostęp do części zamiennych nie jest najlepszy a parametry techniczne nie odpowiadają na obecne potrzeby.

Radarowy system kontroli rejonu lotniska Drawa będzie oparty na trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjnej pracującej w paśmie S, wyposażonej w system IFF Mk XIIA z modem S oraz wojskowy odbiornik systemu GPS z modułem SAASM. Ma umożliwiać wymianę informacji z systemami zewnętrznymi w standardach ASTERIX oraz AWCIES, zdolny do pracy w środowisku sieciocentrycznym, i spełniać wymagania klauzuli „Tajne” oraz „NATO Secret”.

Co istotne, radar systemu Drawa ma być umieszczony na demontowalnym maszcie lub wieży o wysokości 25 metrów, co oznacza, że mogą być wykorzystywane nie tylko na stałych lotniskach wojskowych, ale również jako element polowej infrastruktury lotniskowej czy drogowych odcinków lotniskowych, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Oznacza to możliwość rozsrodkowania lotnictwa przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu powietrznego i lotniskowego.