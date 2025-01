Nowa amunicja do czołgów Abrams. Zastąpi cztery rodzaje pocisków

Amerykańska amunicja M1147 Advanced Multi-Purpose zastępująca cztery różne typy na raz, produkowana przez Northrop Grumann zyskała pozwolenie do produkcji seryjnej. Wprowadzenie jej będzie dużym ułatwieniem przede wszystkim dla logistyków.

Wprowadzenie jej ma na celu nie tylko uproszczenie samej logistyki, ale także skróci czas potrzebny do wykonania strzału przez czołg. Załoga nie będzie musiała się zastanawiać jakiego typu pocisku użyć tylko będzie mogła użyć jednego "pasującego do wszystkiego".

M1147 Advanced Multi-Purpose może być nowym otwarciem w segmencie amunicji czołgowej, wyznaczając pewien trend dla innych producentów, przede wszystkim w Europie. Szczególnie na uwadze powinny to mieć firmy niemieckie. Tego typ pocisk stwarza realne zagrożenie konkurencyjne dla Leopardów. Uproszczona logistyka w segmencie środków bojowych będzie dużym atutem w stosunku do konkurencji, która nie ma tak zdywersyfikowanego systemu amunicyjnego do czołgów.

Polska, pozyskując w latach 2022-2023 czołgi Abrams w wersjach FEP oraz SEPv3 złożyła również szerokie zamówienia na różnego rodzaju typy amerykańskiej amunicji do nich w tym przede wszystkim do M1147, który wówczas był w fazie testów.

Polska zyskała aprobatę Departamentu Stanu na pozyskanie tej amunicji 6 grudnia 2022 roku. Kwota maksymalna zakupu wynosi 3,75 mld dolarów. Jednakże przedstawiona suma z pewnością spadnie podczas negocjacji.

Pozyskanie amunicji należy do jednego z najbardziej delikatnych rodzajów zakupów środków bojowych. Dlatego nie należy się szybko spodziewać oświadczeń oraz informacji o oficjalnym zakupie M1147. Prawdopodobnie cała procedura zakupu zostanie objęta klauzulą niejawności.