Niewiadów rusza z produkcją amunicji 155 mm. W ofercie również szkolenie śmigłowcowe, Miniguny i uzbrojenie dla dronów

Niewiadów PGM zaprezentował na MSPO w Kielcach przełomowe innowacje, redefiniując rolę w polskiej obronności i na rynkach międzynarodowych.

Rusza masowa, krajowa produkcja pocisków 155 mm (180 tys. rocznie) oraz innowacyjne Centrum Uzbrajania Dronów (C.U.D.).

Poznaj pełen zakres oferty Niewiadowa i dowiedz się, jakie strategiczne technologie, w tym zaskakujący powrót, zmienią oblicze bezpieczeństwa NATO.

Firma, kojarzona historycznie z produkcją amunicyjną, przeżywa obecnie prawdziwy renesans, dostosowując swoją ofertę do pilnych potrzeb modernizacyjnych Wojska Polskiego oraz rynków zagranicznych. Jak wyjaśnił prezes

Pocisk 155 mm z Polski – 180 tysięcy sztuk rocznie

Honorowym eksponatem na głównym stoisku Niewiadowa był pełnowymiarowy pocisk artyleryjski kalibru 155 mm w kilku odsłonach. Jako amunicja bojowa, amunicja ćwiczebna, oraz pamiętkowy egzemplarz pocisku użytego do testu, na którym podpisały się osoby odpowiedzialne za ten projekt. Co jest w wyjątkowego w tym pocisku artyleryjskim? Wraz z partnerami – Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) oraz Polską Grupą Odlewniczą – Niewiadów PGM wypracowała w pełni krajową technologię produkcyjną, opartą na polskim kapitale. Jest to dziś jedyna w Polsce amunicja 155 mm, która powstała od postaw w prywatnej firmie.

Jak poinformował prezes zarządu Niewiadów PGM, Adam Januszko, proces przygotowania do jego produkcji rozpoczęto już 2 lata temu. Uruchomienie seryjnej produkcji zaplanowano na koniec bieżącego roku, kiedy do zakładu dotrą dwie przetestowane już linie produkcyjne. Docelowe zdolności produkcyjne mają wynieść do 180 tysięcy pocisków rocznie. Co podkreślił prezes Januszko, cały proces – od odlewu skorupy po napełnianie materiałem wybuchowym – będzie realizowany w Polsce.

Amunicja 40 mm i współpraca z Singapurem

Nowe linie produkcyjne w Niewiadowie pozwolą na elastyczne wytwarzanie amunicji w kalibrach od 155 mm do 60 mm, uzupełniając obecne portfolio. Ważnym elementem rozwoju jest również umowa licencyjna podpisana z koncernem ST Engineering z Singapuru, na produkcję amunicji do granatników podwieszanych i automatycznych kalibru 40 mm. Niewiadów uzyskał również wyłączność na dystrybucję tych rozwiązań na rynkach europejskich. Uruchomienie produkcji amunicji 40 mm zaplanowano na IV kwartał przyszłego roku.

C.U.D. – Centrum Uzbrajania Dronów

Innowacyjną inicjatywą zaprezentowaną w Kielcach jest również projekt C.U.D. (Centrum Uzbrajania Dronów), łączący kompetencje czterech podmiotów: Niewiadów PGM, Niewiadów ZRSP, Tech Robotics oraz Niewiadów Warhead Systems.

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Centrum oferuje kompleksowe projektowanie, testowanie i produkcję głowic bojowych o masie od 1 do 30 kg dla bezzałogowców powietrznych, lądowych i morskich. W ofercie znajdują się głowice kumulacyjne/przeciwpancerne, odłamkowo-burzące oraz termobaryczne, dostosowane do integracji z dronami działającymi w domenie lądowej, powietrznej i morskiej. Pozwala to na rażenie pełnego spektrum celów, od siły żywej przeciwnika, po umicnienia czy pojazdy opancerzone.

Szkolenia, wyposażenie wojsk specjalnych i polski powrót do minW portfolio grupy oraz partnerów technologicznych (m.in. US Ordnance, Dillon Aero, Final Forge czy Tyr Tactical) znalazł się szeroki wachlarz uzbrojenia, wyposażenia i usług specialistycznych. Wśród najbardziej rozpoznawalnych produktów jest z pewnością wielolufowy napedowy karabin maszynowy M134, czyli tak zwany Minigun firmy Dillon Aero. Jest to sprzęt stosowany na śmigłowcach i pojazdach m.in. jednostki Grom i innych formacji należących do Wojsk Specjalnych.

Wśród oferowanych rozwiązań warto również wymienić: