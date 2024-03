Niemiecki Rheinmetall nie zatrzymuje inwestycji. Firma zbuduje z Rumunią fabrykę prochu

W ostatnich miesiącach słyszymy o problemach związanych nie tylko z kończącą się amunicją na Ukrainie, ale także z problemów prochem co jest jednym z czynników problemów dostarczenia przez Europę amunicji dla Ukrainy. W związku z tym niektóre firmy jak np. niemiecki Rheinmetall oraz Rumuńskie przedsiębiorstwo ROMARM będą realizować projekt budowy fabryki prochu – jak przekazała minister gospodarki Rumunii Radu Oprea w telewizji Digi24, będzie to "najskuteczniejszy proch na świecie".

Minister Oprea mówił też, że projekt wspólnej fabryki jest na etapie przygotowań, a niemieccy technicy już przyjeżdżali do Rumunii. W wywiadzie dla Radia Europa Libera Oprea powiadomił, że ministerstwo przygotowuje ustawę, która pozwoliłaby przyspieszyć procedurę uzyskania zgód na budowę obiektów dla przemysłu zbrojeniowego.

Jak przyznało Radio Europa Libera, na razie nie wiadomo, gdzie mogłaby powstać fabryka. Jedną z możliwych lokalizacji jest Fagaras, ponieważ w przeszłości istniały tam już zakłady produkcji prochu.

Rozmowa Prof. Antoniego Dudka z gen. Stanisławem Koziejem o NATO, PiSie i wojsku oraz przemyśle obronnym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Portal Defenseromania.ro ocenił, że wsparcie UE to dobry znak w kontekście upadku i degradacji zakładów produkcji prochu w kraju po 1990 roku. Media w Rumunii zwracają również uwagę, że Rumunia jest obecnie zmuszona do importowania prochu z Serbii, po średniej cenie co najmniej 40 euro za kilogram, a kraj ten pozostaje w bliskich relacjach z Rosją. Jednak kierownictwo ROMARM próbuje sprzedać proch z rezerw państwowych Rumunii bułgarskiej firmie po zaniżonej cenie 15 euro za kilogram. Rumuńskie źródła nie precyzują całkowitej wartości inwestycji oraz możliwych terminów jej powstania.

W lutym niemieckie i rumuńskie pisały o tym, że Rheinmetall, kupił 72,5% akcji rumuńskiej fabryki Automecanica Mediaș. Rheinmetall współpracuje z Automecanicą od 2022 roku, kiedy obaj partnerzy połączyli siły, aby prowadzić zakład konserwacji i naprawy pojazdów wojskowych w Satu Mare. Automecanica Mediaş jest producentem pojazdów specjalnych i przyczep na rynek cywilny i wojskowy. Zakład w Rumunii będzie odgrywał ważną rolę w utrzymaniu zachodnich wozów bojowych dostarczanych na Ukrainę, a także zapewnieniu wsparcia logistycznego. W grudniu Rheinmetall pozyskał w Rumunii duże zamówienie o wartości 328 mln euro na modernizację systemów artylerii przeciwlotniczej Oerlikon GDF 103.

Niemiecka grupa jest już obecna w dwóch innych krajach wschodniej flanki NATO, na Węgrzech i Litwie. W Portalu Obronnym pisaliśmy o tym, że dyrektor generalny spółki Armin Papperger, poinformował, że Rheinmetall otworzy na Ukrainie co najmniej cztery fabryki amunicji artyleryjskiej, prochu, pojazdów wojskowych i broni przeciwlotniczej. W lutym pisaliśmy, że czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa niemiecki koncern Rheinmetall poinformował o podpisaniu ze stroną ukraińską protokołu ustaleń w sprawie utworzenia spółki joint venture, która będzie miała na celu wybudowanie w przyszłości na terenie Ukrainy fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono nazwy lokalnego partnera, lokalizacji fabryki ani daty rozpoczęcia produkcji. Rheinmetall będzie miał w nowej spółce 51 proc. udziałów, pozostałe 49 proc. będzie posiadał ukraiński partner.

KE zdecydowała w piątek o przekazaniu 500 mln euro europejskim firmom zbrojeniowym na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej, która ma uzupełnić zapasy własne, a także zostać przeznaczona na pomoc Ukrainie.

Wśród beneficjentów jest jedna firma z Polski – zakłady Dezamet, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej - która otrzyma z tej puli około 2,1 mln euro.

Decyzja KE ma umożliwić europejskiemu przemysłowi obronnemu zwiększenie zdolności produkcyjnych do 2 mln pocisków rocznie do końca 2025 roku. Obecnie te moce są szacowane na nieco ponad 1 mln rocznie. Środki unijne mają też pobudzić dodatkowe inwestycje ze strony przemysłu poprzez współfinansowanie, co ma przełożyć się na łączną kwotę inwestycji o wartości około 1,4 mld euro.

PM/PAP