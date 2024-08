MSPO zbliża się wielkimi krokami. Otwarcie już 3 września

Spis treści

Targi Kielce - start 3 września

Tegoroczne targi odbędą się pod patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, a partnerem strategicznym będzie Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Według danych podanych przez Targi Kielce tegoroczne wydarzenie zgromadzi ponad 730 wystawców z licznymi reprezentacjami firm z kilkudziesięciu krajów świata, w tym najliczniej z Australii, USA i Wielkiej Brytanii.

Jak zapowiedziano w komunikacie tegoroczna edycja MSPO nie tylko zgromadzi czołowych producentów i dostawców sprzętu wojskowego, ale także ekspertów i decydentów, którzy będą dyskutować o przyszłości obronności i bezpieczeństwa. W programie znajdą się panele dyskusyjne, prezentacje technologii oraz liczne spotkania biznesowe, które umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Z programem targów można się zapoznać pod tym linkiem.

Uroczyste rozpoczęcie odbywa się 3 sierpnia o godzinie 12:00. W czasie targów 5 września odbędzie się także debata: „Realne możliwości polskiego sektora kosmiczno-rakietowego. Jak animować rozwój? Organizatorami debaty jest Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa i POLSA. A prowadzącym będzie Juliusz Sabak z Portalu Obronnego. Wstęp na debatę jest wolny.

Wśród prelegentów w czasie MSPO będą takie osoby jak:

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Sokołowski

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Maciej Klisz

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Artur Kępczyński

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk

MSPO wymieniane jest jako trzecia po paryskim EUROSATORY oraz londyńskim DSEI platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w branży obronnej

Wystawa Sił Zbrojnych pod znakiem NATO

Podczas tegorocznej edycji MSPO, jak było już wspominane, odbywa się pod hasłem "25 lat Polski w NATO - 25 lat bezpieczeństwa". Temat przewodni będzie stanowił doskonałą okazję do zaprezentowania osiągnięć i postępów, jakie dokonały się w polskich siłach zbrojnych w ramach sojuszu. Elementami wystawy są m.in. miasteczko misyjne, patrolowiec czy śnieżnik. Co roku w organizacji wystawy bierze udział ponad 1000 polskich żołnierzy.

MSPO to nie tylko wystawa uzbrojenia, ale także podpisywanie umów

Podczas zeszłorocznej edycji MSPO podpisano szereg ważnych kontraktów i umów, które miały znaczący wpływ na rozwój polskiego przemysłu obronnego. Wśród najważniejszych transakcji warto wymienić kontrakty na dostawy nowoczesnych systemów obronnych, współpracę z międzynarodowymi partnerami oraz umowy na modernizację i unowocześnienie istniejącego sprzętu wojskowego. To między innymi współpraca między spółką MESKO oraz Agencją Uzbrojenia na dostawę amunicji dla Sił Zbrojnych RP, umowy między PCO S.A. oraz VIGO S.A. w zakresie opracowania, oraz wdrożenia do produkcji i obrotu chłodzonych matryc IR, czy szereg porozumień sygnowanych przez PGZ.

Umowa na czołgi K2 na MSPO?

W tym roku oczekuje się podpisania kolejnych istotnych umów, w tym długo wyczekiwanego kontraktu na dostawę wspomnianych wcześniej czołgów K2, które mają wzmocnić zdolności bojowe polskich sił zbrojnych. Kontrakt ten obejmuje zarówno dostawę nowych jednostek, jak i transfer technologii, co przyczyni się do rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. To strategiczne porozumienie jest jednym z wielu, które zostaną zawarte podczas tegorocznego salonu, podkreślając znaczenie MSPO jako kluczowej platformy do negocjacji i finalizacji ważnych transakcji w sektorze obronnym.

Merytorycznie na MSPO

Salon to nie tylko wyjątkowa ekspozycja i biznesowe dyskusje, to także wiele merytorycznych spotkań, które zgromadzą czołowych ekspertów i przedstawicieli branży obronnej. Jednym z nich będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współpraca przedsiębiorstw sektora obronnego z cywilnymi przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi”. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK oraz Targi Kielce organizują ją pierwszego dnia Salonu we wtorek, 3 września. Będzie poświęcona współpracy polskich przedsiębiorstw obronnych skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej z cywilnymi firmami i uczelniami, instytutami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi. Temat ten nabiera znaczenia w obliczu wojny za wschodnią granicą.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem będzie Seminarium na temat współpracy z armią USA stacjonującą w Polsce, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty współpracy z siłami zbrojnymi USA działającymi na terenie Polski, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącej obecności amerykańskich wojsk w regionie. Wydarzeń, które w tym roku będą towarzyszyły MSPO jest o wiele więcej. Cały program na mspo.pl

Dzień Otwarty MSPO – czyli każdy będzie mógł wejść

Targi MSPO 7 września 2024 roku (sobota) będą atrakcją dla mieszkańców, wtedy to odbędzie się Dzień Otwarty MSPO. Będzie to wyjątkowa okazja dla pasjonatów wojskowości, rodzin oraz osób ciekawych nowoczesnych technologii obronnych, aby z bliska zobaczyć i dowiedzieć się więcej o wyposażeniu polskiej armii. Na gości czekać będzie nie tylko ekspozycja uzbrojenia polskiej armii czy spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także występy artystyczne i pokazy dynamiczne. Miłośnicy militariów zobaczą m.in. Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak, czołgi Leopard i wiele innych okazałych pojazdów. Łącznie zwiedzający będą mogli zobaczyć kilkadziesiąt eksponatów stanowiących wyposażenie Wojska Polskiego. Wstęp na zwiedzanie Wystawy Sił Zbrojnych jest bezpłatny, bez ograniczeń wiekowych.

