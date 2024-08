XXXII MSPO w Kielcach pod znakiem jubileuszu wstąpienia Polski do NATO

Spis treści

Jak co roku, jest to okazja dla firm z branży obronnej do zaprezentowania swoich najnowszych produktów i usług, a także do nawiązania strategicznych partnerstw. Jest to szczególnie widoczne od czasu, gdy sytuacja za naszą wschodnią granicą zaczęła się dramatycznie zaostrzać, aż do wybuchu pełnoskalowego konfliktu w 2022 roku. Rok rocznie liczba wystawców i odwiedzających Kielce na początku września rośnie.

„To kolejna rekordowa edycja MSPO z ponad 730 wystawcami, licznymi reprezentacjami firm z kilkudziesięciu krajów świata, w tym najliczniej z Australii, USA i Wielkiej Brytanii. Agresja Rosji na Ukrainę powoduje napięcia w całej Europie. Dla nas wszystkich – społeczeństwa, gospodarki i polityki – jasne jest, że musimy zwiększyć wydatki na obronność. Nasz rząd przeznacza na ten cel rekordowe 4 procent PKB” – przekonuje dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce. - „Uważam, że to zainteresowanie nie zmaleje, nawet jeśli wojna w Ukrainie się skończy. Tarcia między mocarstwami i blokami politycznymi będą trwały, a przed nami dekada zwiększonych wydatków na obronność”.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nie tylko największe wydarzenie tego typu w Polsce, ale także jedno z najważniejszych na świecie. Od lat to właśnie MSPO wymieniane jest jako trzecia po paryskim EUROSATORY oraz londyńskim DSEI platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w branży obronnej.

Tegoroczna edycja MSPO nie tylko gromadzi producentów i dostawców sprzętu wojskowego, ale także ekspertów i decydentów, którzy dyskutują o przyszłości obronności i bezpieczeństwa. W programie znajdą się panele dyskusyjne, prezentacje technologii oraz liczne spotkania biznesowe, które umożliwią wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Wystawa Sił Zbrojnych pod znakiem jubileuszu

Podczas tegorocznej edycji MSPO, wyjątkowy jubileusz obchodzi wystawa Sił Zbrojnych RP, prezentowana pod hasłem "25 lat Polski w NATO - 25 lat bezpieczeństwa". Podkreśla znaczenie członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim dla bezpieczeństwa, zarówno narodowego, jak i międzynarodowego. Temat przewodni stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania osiągnięć i postępów, jakie dokonały się w polskich siłach zbrojnych w ramach sojuszu. Co roku w organizacji wystawy bierze udział ponad 1000 polskich żołnierzy.

Kontrakty i umowy

Podczas zeszłorocznej edycji MSPO podpisano szereg ważnych kontraktów i umów, które miały znaczący wpływ na rozwój polskiego przemysłu obronnego. Wśród najważniejszych transakcji warto wymienić kontrakty na dostawy nowoczesnych systemów obronnych, współpracę z międzynarodowymi partnerami oraz umowy na modernizację i unowocześnienie istniejącego sprzętu wojskowego. To między innymi kontrakt między spółką MESKO oraz Agencją Uzbrojenia na dostawę amunicji dla Sił Zbrojnych RP, umowy między PCO S.A. oraz VIGO S.A. w zakresie opracowania oraz wdrożenia do produkcji i obrotu chłodzonych matryc IR, czy szereg porozumień sygnowanych przez PGZ.

W tym roku oczekuje się podpisania kolejnych istotnych umów, w tym długo wyczekiwanego kontraktu na dostawę czołgów K2PL, które mają wzmocnić zdolności bojowe polskich sił zbrojnych. Kontrakt ten obejmuje zarówno dostawę nowych jednostek, jak i transfer technologii, co przyczyni się do rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego. To strategiczne porozumienie jest jednym z wielu, które zostaną zawarte podczas tegorocznego salonu, podkreślając znaczenie MSPO jako kluczowej platformy do negocjacji i finalizacji ważnych transakcji w sektorze obronnym.

Merytorycznie na MSPO

MSPO to nie tylko wyjątkowa ekspozycja i biznesowe dyskusje, to także wiele merytorycznych spotkań, które zgromadzą czołowych ekspertów i przedstawicieli branży obronnej. Jednym z nich będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współpraca przedsiębiorstw sektora obronnego z cywilnymi przedsiębiorstwami i jednostkami badawczo-rozwojowymi”. Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK oraz Targi Kielce organizują ją pierwszego dnia Salonu we wtorek, 3 września. Będzie poświęcona współpracy polskich przedsiębiorstw obronnych skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej z cywilnymi firmami i uczelniami, instytutami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi. Temat ten nabiera znaczenia w obliczu wojny za wschodnią granicą.

Kolejnym znaczącym wydarzeniem będzie Seminarium na temat współpracy z armią USA stacjonującą w Polsce, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty współpracy z siłami zbrojnymi USA działającymi na terenie Polski, co ma szczególne znaczenie w kontekście rosnącej obecności amerykańskich wojsk w regionie.

5 września odbędzie się debata „Realne możliwości polskiego sektora kosmiczno-rakietowego. Jak animować rozwój?” - organizowana przez Polską Agencje Kosmiczną i Instytut Lotnictwa – Łukasiewicz. Jest ona poświęcona zastosowaniem wojskowym technologii, którymi już dziś dysponuje Polska i możliwością ich rozwoju w obszarze satelitów, rakiet nośnych czy innych rozwiązań z tego obszaru. W dyskusji będą uczestniczyć przedstawiciele wojska, przemysłu kosmicznego i instytucji państwowych. Portal Obronny jest partnerem medialnym tej debaty, którą prowadził będzie redaktor Juliusz Sabak.

Dzień Otwarty MSPO

MSPO, które trwa od 3 do 6 września to czas spotkań dla przedstawicieli przemysłu, wojska i administracji rządowej oraz oficjalnych delegacji zagranicznych. Atrakcją dla mieszkańców będzie Dzień Otwarty MSPO, zaplanowany na sobotę, 7 września 2024 roku. To wyjątkowa okazja dla pasjonatów wojskowości, rodzin oraz osób ciekawych nowoczesnych technologii obronnych, aby z bliska zobaczyć i dowiedzieć się więcej o wyposażeniu polskiej armii. Na gości czekać będzie nie tylko ekspozycja uzbrojenia polskiej armii czy spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także występy artystyczne i pokazy dynamiczne. Miłośnicy militariów zobaczą m.in. Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak, czołgi Leopard, K2 i Abrams oraz wiele innych okazałych pojazdów. Łącznie zwiedzający będą mogli zobaczyć kilkadziesiąt egzemplarzy sprzętu stanowiącego wyposażenie Wojska Polskiego. Wstęp na zwiedzanie Wystawy Sił Zbrojnych jest bezpłatny, bez ograniczeń wiekowych.