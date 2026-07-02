Marek Karabuła nowym wiceprezesem PGZ S.A. Odpowie za finanse i rozwój

Decyzja o powołaniu Marka Karabuły na tak odpowiedzialne stanowisko jest wynikiem postępowania kwalifikacyjnego ogłoszonego 20 maja 2026 roku. Marek Karabuła to menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi, w tym spółkami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Przed objęciem funkcji w PGZ S.A., Karabuła kierował ważnymi podmiotami Grupy. Od 19 sierpnia 2024 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., a następnie, od 1 września 2025 roku, stał na czele Huty Stalowa Wola S.A.

Obie te spółki są zaangażowane w kluczowe programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. Jego bogate doświadczenie obejmuje także stanowiska kierownicze w takich gigantach jak TAURON Polska Energia S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Grupa Orlen. Marek Karabuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie i posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Kluczowe obszary odpowiedzialności

W ramach podziału kompetencji w Zarządzie PGZ S.A., Marek Karabuła będzie odpowiadał za niezwykle istotne obszary. Jego zadaniem będzie zarządzanie finansami Grupy, co jest kluczowe dla stabilności i dalszego rozwoju. Ponadto, będzie odpowiedzialny za rozwój potencjału w zakresie pojazdów pancernych oraz artylerii. Są to segmenty o fundamentalnym znaczeniu dla polskiego sektora obronnego, a ich dynamiczny rozwój jest priorytetem w kontekście modernizacji armii.

Wsparcie dla modernizacji Sił Zbrojnych RP

Prezes Zarządu PGZ S.A., Adam Leszkiewicz, wyraził zadowolenie z nominacji Karabuły, podkreślając jego kwalifikacje i doświadczenie.

„Cieszę się, że do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej dołącza menedżer z tak bogatym doświadczeniem w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi, w tym spółkami o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Pan Marek Karabuła w ostatnich latach kierował ważnymi podmiotami Grupy PGZ – Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” oraz Hutą Stalowa Wola – zaangażowanymi w kluczowe programy modernizacyjne Sił Zbrojnych RP. Jego kompetencje w obszarze zarządzania, produkcji i realizacji złożonych projektów przemysłowych będą istotnym wsparciem dla dalszego wzmacniania potencjału Grupy PGZ” – powiedział Adam Leszkiewicz.

Jego obecność w Zarządzie PGZ S.A. ma zatem znacząco przyczynić się do realizacji strategicznych celów związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju.