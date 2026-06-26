Zmiany w PGZ. Marek Karabuła nowym wiceprezesem

Jak podano w komunikacie prasowym, Rada Nadzorcza PGZ S.A. w wyniku ogłoszonego w dniu 20 maja 2026 r. postępowania kwalifikacyjnego, podjęła Uchwałę o powołaniu od dnia 1 lipca 2026 r., na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A. Pana Marka Karabułę. Decyzja ta wieńczy proces wyboru, który miał na celu wyłonienie odpowiedniego kandydata do objęcia tak odpowiedzialnej funkcji.

Nominacja Marka Karabuły na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGZ S.A. wymagała spełnienia określonych formalności. Zgodnie ze Statutem Spółki Kandydat otrzymał pozytywną opinię Ministra Aktywów Państwowych i Ministra Obrony Narodowej.