Korea Północna rozbudowuje swoją flotę. Rosja wymiernie jej w tym pomaga

Przedstawione zdjęcia, które opublikowały północnokoreańskie media państwowe, pokazują budowę dwóch okrętów najprawdopodobniej klasy fregata. Pierwszy, okręt jest na najbardziej zaawansowanym etapie budowy, posiada dużą nadbudowę, co może oznaczać, że jednostka będzie w niedługim czasie oddany do wodowania, a następnie oddania okrętu do służby.

Prawdopodobnie okręt jest budowany pod zmniejszenie sygnatury radarowej oraz integracje systemów radarowych. Konfiguracja jednostki będzie w warunkach północnokoreańskich prawdopodobnie niezwykle nowatorska. Pomoże w tym wsparcie Rosji w budowie tych jednostek, która posiada wystarczające know-how m.in. w systemach pionowego startu (VLS) co dotąd w Korei Północnej nie miało miejsca. Dzięki temu Pjonjang będzie mógł wykorzystać pociski manewrujące, a być może nawet balistyczne, które Koreańczycy z północy produkują.

Jak można dowiedzieć się z informacji przedstawionej przez ArmyRecognition, wyporność okrętów szacuje się na ponad 3000 ton. W warunkach europejskich, amerykańskich bądź nawet południowokoreańskich oraz trendu, jaki ma miejsce, nie jest to wybitny wynik, który predysponowałby ten okręt prędzej do klasy korwety. Jednakże mimo to fregata ta byłaby największą tego typu jednostką, jaka została kiedykolwiek, zbudowała i oddana do służby przez Koreę Północną.

Autor:

Pierwsza z wymienionych fregat ma być przeznaczona do prowadzenia bardziej zaawansowanych operacji morskich, w tym wystrzeliwania pocisków manewrujących oraz systemów obrony powietrznej. Druga jednostka ma być natomiast bliżej skoordynowana do obrony wybrzeża.

Ten ambitny program prowadzony przez Koreę Północną jest wstępem szerszej inicjatywy, budowy okrętów mających mieć wyporność blisko 7000 ton i mogących posiadać zdolności do przenoszenia około 10 pocisków balistycznych. Ponadto Korea Północna przymierza się do budowy okrętu podwodnego z napędem jądrowym. W przypadku powodzenia budowy, tego typu jednostki, Pjongjang wszedłby do elitarnego grona użytkowników atomowych okrętów podwodnych.

Garda: kmdr Witkiewicz o Orce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prawdopodobne jest, że Korea Północna planuje, aby nowe okręty podwodne posiadały możliwość, wystrzeliwania pocisków balistycznych przenoszących głowice jądrowe. Jest to jak najbardziej zbieżne ze strategią Korei Północnej, jaką rozwija od wielu lat. Takie zestawienie stanowiłoby istotne zagrożenie dla Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, które Pjongjang uważa za swoje główne zagrożenie dla swojego istnienia. Budowa okrętu podwodnego o napędzie nuklearnym była jednym z priorytetów ogłoszonych przez Kim Dzong Una podczas posiedzenia Partii Pracy w 2021 roku.

Może to być część szerszej kooperacji pomiędzy Rosją a Koreą Północną, która wysłała do Rosji blisko 15 tys. żołnierzy mający wspomóc front, będąc wykorzystywanymi głównie na odcinku kurskim. Według doniesień medialnych jest to część współpracy rosyjsko-koreańskiej, która polegała nie tylko na wysyłce masy ludzkiej w postaci żołnierzy, ale i uzbrojenia i amunicji. Rosja natomiast miała dostarczyć Pjongjangowi unikalne technologie rakietowe, ale jak widać być może w skład tego, będą wchodzić technologie atomowe. Co może nieco dziwić, ponieważ tego typu know-how było dotąd bardzo strzeżone niezależnie od państwa.

Obecnie budowy Sinpo South, okręt podwodny ma przenosić do dziesięciu pocisków balistycznych. Oddanie go do służby znacznie wzmocniłoby północnokoreańską strategię odstraszania nuklearnego, a także byłoby pewnym punktem zwrotny w zdolnościach podwodnych państwa, chcąc rzucić wyraźne wyzwanie swojemu południowemu sąsiadowi w tej dziedzinie.